Mali : 11 opposants en liberté provisoire

Après cinq mois de détention, onze opposants politiques maliens ont retrouvé la liberté. Ces personnalités, parmi lesquelles figuraient d’anciens ministres et des dirigeants de partis, avaient été arrêtées en juin dernier pour avoir organisé une réunion politique jugée illégale. Leur arrestation avait suscité de vives réactions au sein de la classe politique et de la société civile. La libération de ces onze hommes, intervenue dans la soirée du jeudi 5 décembre, a été rendue possible grâce à une décision de justice. Les proches des libérés ont confirmé que ces derniers, bien que fatigués par leur détention, n’avaient pas subi de mauvais traitements.

Leur remise en liberté provisoire a été saluée comme un geste d’apaisement par les autorités de transition, qui ont souligné l’importance de la réconciliation nationale. Les onze opposants, qui avaient été placés sous mandat de dépôt pour « réunion non autorisée », ont été libérés sans condition. Ils sont désormais libres de leurs mouvements et peuvent reprendre leurs activités politiques. Cette libération intervient dans un contexte de dialogue politique entre les autorités de transition et les forces vives de la nation. Elle est perçue comme un signal positif pour l’avenir du Mali.

Ces 11 opposants font partie de ceux qui avaient appelé le pouvoir en place à organiser les élections dans les meilleurs délais. Ils avaient affirmé que la durée de la transition avait officiellement pris fin le mardi 26 mars 2024. Après leur arrestation, ils ont comparu le mardi 12 novembre 2024 devant la Cour d’appel de Bamako pour voir s’ils pouvaient bénéficier d’une mise en liberté provisoire. Mais cette demande a été rejetée par la cour.