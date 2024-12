Mali : l’armée neutralise plusieurs membres d’une nouvelle coalition

Photo Armée malienne

Dans la nuit du 1ᵉʳ décembre 2024, les forces armées maliennes ont mené une série de frappes aériennes ciblées contre le Front de libération de l’Azawad (Fla), un nouveau mouvement séparatiste formé la veille. Ces attaques, menées à l’aide de drones de combat Akıncı, ont visé spécifiquement un rassemblement de dirigeants du FLA à Tinzaouatène, près de la frontière algérienne.

Les frappes ont causé de lourdes pertes au sein du FLA, notamment la mort de plusieurs de ses principaux dirigeants. Parmi les tués, Fahad Ag Almahmoud, un ancien membre du Groupe d’autodéfense des Imghads et alliés (Gatia), était l’un des plus connus. Le FLA a confirmé la perte de ces dirigeants, les qualifiant de « martyrs de la cause Azawadienne ». Cette action des forces armées maliennes s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les groupes armés qui sèment le chaos dans le nord du pays.

Publicité

L’opération militaire constitue un coup dur pour ce nouveau mouvement qui venait tout juste de voir le jour. Cette nouvelle coalition, radicale et indépendantiste, ambitionne non seulement de contrôler cette région, mais aussi de mener une offensive diplomatique pour obtenir la reconnaissance de son indépendance par les pays voisins et la communauté internationale. Le FLA a été formé après la dissolution du Cadre stratégique pour la défense du peuple de l’Azawad (CSP-DPA) le 30 novembre.

Son objectif est de défendre les intérêts des populations touarègues et d’obtenir un soutien international. Les drones Akıncı, acquis par le Mali, ont joué un rôle déterminant dans la réussite de cette opération. Grâce à leur capacité de surveillance et de frappe de précision, ils ont permis de localiser et de neutraliser les cibles. Cette nouvelle arme constitue un atout majeur pour les forces armées maliennes dans leur lutte contre le terrorisme. La réussite de cette opération militaire est une victoire importante pour le Mali.