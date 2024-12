Maroc: ce célèbre chanteur algérien en vacance à Marrakech

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

La trajectoire de Cheb Khaled transcende les frontières et les controverses. Icône de la musique algérienne reconnue internationalement, ce chanteur emblématique cultive depuis plusieurs années des liens étroits avec le Maroc. Ses vacances récentes dans le désert d’Agafay, aux abords de Marrakech, illustrent une nouvelle fois sa connexion profonde avec ce territoire.

Habitué des paysages marocains, le musicien a une nouvelle fois choisi ce pays pour se ressourcer en famille. Les réseaux sociaux ont récemment mis en lumière son séjour dans cette destination touristique prisée, confirmant son attachement constant à cette région. Son parcours artistique témoigne d’une relation singulière avec le Royaume, malgré les tensions politiques qui peuvent parfois exister entre l’Algérie et le Maroc.

Sa popularité au Maroc demeure intacte, fruit d’une carrière marquée par des collaborations et des performances scéniques mémorables. Les festivals marocains l’accueillent régulièrement, saluant son talent et sa contribution à la musique nord-africaine. Malgré les critiques de certains compatriotes qui perçoivent ses séjours comme une forme de provocation, Cheb Khaled maintient une attitude bienveillante et respectueuse envers le pays voisin.

L’artiste continue de cultiver cette relation artistique et personnelle avec le Maroc, démontrant que l’art peut transcender les clivages politiques et géographiques. Son parcours illustre la richesse des échanges culturels entre deux nations méditerranéennes historiquement liées.

Marrakech, avec son désert d’Agafay aux paysages spectaculaires, offre à Cheb Khaled un écrin de choix pour ses moments de détente familiale. Ces instants loin des projecteurs rappellent que derrière l’artiste international se cache un homme attaché aux valeurs familiales et à la découverte.