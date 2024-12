Métaux en Afrique : une société de négoces annoncée dans ce pays

Photo: DR

La Zambie, deuxième producteur de cuivre en Afrique, s’engage dans une nouvelle voie pour maximiser les revenus de ses ressources minérales. En partenariat avec le géant du négoce de matières premières Mercuria, le pays lance une société de négoce de métaux. Cette initiative, annoncée le jeudi 19 décembre 2024, vise à réduire l’influence des intermédiaires et à accroître la valeur ajoutée locale. Jusqu’à présent, les recettes générées par l’exploitation du cuivre zambien étaient jugées insuffisantes en raison de pratiques financières complexes mises en œuvre par les grandes entreprises minières. Pour remédier à cette situation, le gouvernement zambien a décidé de prendre les choses en main en créant une entité dédiée au commerce du cuivre.

Cette nouvelle société, fruit d’une joint-venture entre l’Industrial Development Corporation (IDC) zambienne et Mercuria, bénéficiera de l’expertise de ce dernier en matière de négoce, de finance et de logistique. L’objectif est de former du personnel local, de développer une filière de négoce locale et d’améliorer la transparence des transactions. « Ce partenariat envisage la mise en place d’un véhicule pour commercialiser le cuivre zambien grâce à un effet de levier mutuel entre l’Industrial Resources Limited et Mercuria, afin de positionner la Zambie comme un acteur clé sur les marchés internationaux. Il favorisera également le renforcement des capacités locales en formant des Zambiens au négoce des matières premières, à la gestion des risques et aux opérations financières » a affirmé le responsable juridique de l’IDC Leya Mtonga.

La Zambie n’est pas la seule nation à s’engager dans cette voie. Le Botswana et la République démocratique du Congo ont déjà mis en place des stratégies similaires pour mieux valoriser leurs ressources naturelles. Le pays ambitionne de tripler sa production de cuivre d’ici à 2031, grâce à de nouveaux investissements et à une meilleure maîtrise de sa chaîne de valeur. Ce qui devrait renforcer l’attractivité de la Zambie pour les investisseurs et contribuer à son développement économique.