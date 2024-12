Nigeria : les banques bientôt sanctionnées pour les guichets automatiques à sec

Photo de Eduardo Soares sur Unsplash

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la pénurie de liquidités qui persiste dans le pays. Les banques commerciales qui ne parviennent pas à approvisionner suffisamment leurs distributeurs automatiques de billets (DAB) et leurs agences seront désormais sanctionnées. Cette décision, qui est entrée en vigueur depuis le dimanche 1ᵉʳ décembre 2024, fait suite à une réforme monétaire controversée mise en place en 2023, qui a favorisé le développement des paiements numériques tout en entraînant une raréfaction des espèces.

Pour encourager l’utilisation des canaux numériques et améliorer la qualité des services, la CBN prévoit de renforcer les contrôles sur les opérateurs de mobile money et les agents de transfert d’argent. « Nous effectuerons des contrôles inopinés dans les banques de dépôt et des pénalités seront appliquées aux institutions non conformes« , a informé à Lagos le gouverneur de la CBN Olayemi Cardoso lors du dîner annuel des banquiers le vendredi 29 novembre 2024. Les citoyens sont également invités à signaler toute difficulté à retirer de l’argent. Malgré ces mesures, la banque centrale reconnaît l’importance de maintenir une réserve suffisante pour répondre aux besoins en espèces de la population, notamment pendant les périodes de forte demande.

Les réserves de change du Nigeria ont connu des fluctuations ces dernières années, mais elles sont en hausse depuis la réforme monétaire. Cependant, le pays reste confronté à des défis économiques importants, notamment une forte croissance démographique et une dépendance aux revenus pétroliers. La CBN espère que les nouvelles mesures prises permettront de stabiliser la situation et de favoriser une transition réussie vers une économie davantage numérisée. Le gouverneur de la CBN a réaffirmé l’engagement de la Banque centrale à maintenir une réserve suffisante pour répondre aux besoins du pays, surtout en période de forte demande, comme pendant les fêtes de fin d’année. En parallèle, il a insisté sur la nécessité d’une conformité totale des acteurs du secteur financier, y compris les opérateurs de mobile money et les agents POS.