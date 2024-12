Nucléaire : la Chine met les bouchées doubles, avertit Washington

(Selim Chtayti/AP/Sipa)

Les relations sino-américaines traversent une période particulièrement tendue depuis plusieurs années, marquée par des différends commerciaux, des tensions géopolitiques et une rivalité technologique croissante. La question de Taïwan cristallise notamment les tensions entre les deux puissances, Washington soutenant militairement l’île que Pékin considère comme partie intégrante de son territoire. Cette confrontation multidimensionnelle atteint désormais un nouveau palier avec l’expansion rapide de l’arsenal nucléaire chinois.

Une montée en puissance nucléaire qui inquiète

Le Pentagone tire la sonnette d’alarme dans son dernier rapport d’évaluation : l’arsenal nucléaire chinois connaît une expansion sans précédent. Les experts américains estiment que la Chine dispose actuellement de plus de 600 ogives opérationnelles et projettent une augmentation significative, avec plus de 1000 têtes nucléaires d’ici 2030. Cette croissance quantitative s’accompagne d’une modernisation qualitative préoccupante. Pékin développe des capacités de frappe diversifiées et technologiquement sophistiquées, multipliant ses options de riposte et élargissant son éventail de cibles potentielles. Face à cette situation, Washington exhorte la Chine à faire preuve de transparence sur son programme nucléaire, tout en réaffirmant sa détermination à protéger ses alliés.

Des perturbations internes qui fragilisent l’appareil militaire

La machine militaire chinoise montre cependant des signes de dysfonctionnement. Une vague de scandales de corruption secoue les plus hautes sphères de l’armée populaire de libération, touchant l’ensemble des services. L’éviction de quinze hauts responsables, dont deux anciens ministres de la Défense, Li Shangfu et Wei Fenghe, révèle l’ampleur du phénomène. Ces turbulences internes pourraient ralentir la modernisation militaire chinoise, dont les progrès demeurent inégaux selon le Pentagone. Seul le développement des systèmes aériens sans pilote atteint désormais des standards comparables à ceux des États-Unis.

Taïwan au cœur des préoccupations américaines

La pression militaire chinoise autour de Taïwan ne cesse de s’intensifier. La marine chinoise multiplie les démonstrations de force, comme en témoigne le récent déploiement massif de 90 navires simulant un blocus de l’île. Ces manœuvres, conjuguées à des incursions aériennes régulières, illustrent la détermination de Pékin à maintenir une présence militaire permanente dans la région. L’objectif affiché d’une réunification par la force d’ici 2027 préoccupe particulièrement Washington, légalement tenu de fournir une assistance militaire à Taipei. Cette situation fait de Taïwan le point névralgique des relations sino-américaines, susceptible de déclencher un affrontement majeur entre les deux puissances.

Le soutien chinois à la Russie dans le conflit ukrainien complique davantage les relations avec Washington. La fourniture de matériel à double usage civil et militaire à Moscou démontre que la confrontation entre Pékin et Washington dépasse largement le cadre asiatique. Malgré des tentatives de dialogue et une diminution des incidents aériens depuis fin 2023, les fondamentaux de la rivalité sino-américaine demeurent inchangés, comme en témoigne la stratégie de défense américaine qui identifie la Chine comme son principal défi sécuritaire.