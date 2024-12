Pourquoi Elon Musk prédit la faillite de Bill Gates ?

Bill Gates (Photo Politico)

La rivalité entre Elon Musk et Bill Gates a connu de nombreux rebondissements au fil des années. Ces deux titans de la technologie se sont régulièrement affrontés sur des sujets variés, de l’intelligence artificielle aux véhicules électriques. Leur relation tendue a notamment été marquée par des désaccords profonds sur l’approche du changement climatique et les stratégies d’investissement. Gates a souvent critiqué les positions de Musk sur les réseaux sociaux, tandis que ce dernier n’a pas hésité à remettre en question les motivations philanthropiques de son rival.

Une prophétie financière audacieuse

Sur le réseau social X, Elon Musk vient de lancer une nouvelle salve dans cette guerre froide des milliardaires en prédisant que la position courte de Bill Gates sur Tesla pourrait mener à sa banqueroute. Cette déclaration provocatrice survient alors que Tesla affiche une capitalisation boursière de 1,251 billion de dollars, encore loin derrière Apple et ses 3,729 billions. Pour concrétiser la vision de Musk, Tesla devrait pratiquement tripler sa valeur actuelle, un défi considérable même pour une entreprise habituée aux performances extraordinaires.

Publicité

La vente à découvert au cœur des tensions

La crispation entre les deux hommes trouve sa source dans une opération financière controversée : la vente à découvert d’actions Tesla par Bill Gates. Selon la biographie d’Elon Musk écrite par Walter Isaacson, cette position non déclarée aurait entraîné une perte de 1,5 milliard de dollars pour le cofondateur de Microsoft. Une rencontre à la fabrique Tesla d’Austin en mars 2022 n’a pas permis d’apaiser les tensions, malgré les excuses présentées par Gates. Musk y a vu une contradiction flagrante entre l’engagement affiché de Gates pour l’environnement et son pari financier contre une entreprise leader dans la transition écologique.

Un duel de géants aux implications mondiales

La course à la valorisation boursière entre Tesla et les autres géants technologiques illustre les mutations profondes de l’économie mondiale. L’ascension fulgurante de Tesla, dont l’action a bondi de 56,91% cette année, témoigne de la transformation du secteur automobile et de l’importance croissante des enjeux environnementaux dans les stratégies d’investissement. Avec une fortune personnelle de plus de 376 milliards de dollars, Elon Musk domine le classement des plus grandes fortunes mondiales, tandis que Bill Gates occupe la sixième position avec 166 milliards de dollars. Cette différence de patrimoine reflète les trajectoires divergentes de leurs entreprises respectives et de leurs visions du futur de la technologie. La nomination récente de Musk au poste de secrétaire d’État à l’efficacité gouvernementale par le président élu Donald Trump pourrait encore accentuer son influence sur l’économie américaine et intensifier sa rivalité avec Gates.