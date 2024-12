Programme TITA Digital Skills de MTN Bénin : 205 jeunes certifiés en 2024

Photo : DR

Le vendredi 13 décembre 2024, MTN Bénin, sous la direction de Uche Ofodile, a célébré une étape majeure avec la remise de certificats aux apprenants de la cohorte 2024 du programme TITA Digital Skills. Cette initiative ambitieuse conçue et financée par la Fondation MTN en partenariat avec Digital Valley et l’Université d’Abomey-Calavi se positionne comme une réponse concrète aux défis d’insertion professionnelle des jeunes dans le domaine numérique.

Depuis son lancement en 2022, le programme TITA a pour ambition de combler les lacunes en compétences numériques des étudiants béninois. Selon Uche Ofodile, « chacun mérite de bénéficier des avantages d’un monde moderne et connecté ». Cette initiative soutient la vision gouvernementale de faire du Bénin un hub numérique en Afrique de l’Ouest. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : parmi les 5469 candidats ayant postulé en 2024, 205 apprenants ont été formés, avec un taux de réussite impressionnant de 99 %.

Cette cohorte a suivi des formations immersives et certifiantes dans trois modules principaux. Il s’agit de :

Découvre Ton Talent Numérique (DTN) : Ce module offre une introduction au monde numérique, permettant aux étudiants de découvrir des opportunités, de mieux comprendre les acteurs de l’écosystème et de développer des outils stratégiques tels que la cartographie des compétences et la communication professionnelle.

Top Community Manager (Top CM) : Les apprenants se sont spécialisés dans la gestion des communautés en ligne à travers des compétences telles que la création de contenu créatif, l’utilisation des outils de gestion numérique, la curation de contenu et l’analyse de données. Ils ont réalisé des livrables clés comme des calendriers éditoriaux et des stratégies publicitaires pour les médias sociaux.

Top Content Creator (Top CC) : Ce module était consacré à l’amélioration des capacités en création de contenu multimédia, en mettant l’accent sur la collaboration, l’innovation et la maîtrise des techniques de communication visuelle et écrite.

Un impact transformateur

Sous la supervision de formateurs chevronnés tels qu’Astrid Djidjoho, Izzou-Dine Chanou et Dona Elia Afoutou, les apprenants ont bénéficié de programmes sur mesure pour répondre aux besoins du marché du travail. Ces formations leur ont permis de développer des compétences transversales et stratégiques adaptées à un secteur en constante évolution. En outre, le programme a offert une expérience immersive à travers des événements tels que la « Summer League », une compétition innovante qui combine sport et technologie. Cet événement phare a réuni 64 participants issus de différentes formations TITA, renforçant leur esprit d’équipe et leurs capacités organisationnelles.

La représentante des récipiendaires n’a pas manqué d’exprimer leur profonde gratitude. « Vos efforts nous ont permis de vivre une expérience unique et impactante. Et pour cela, nous vous adressons nos sincères remerciements », a-t-elle déclaré. « À tous les principaux acteurs de ce programme, notamment la Fondation Mtn, la Digital Valley, l’Université d’Abomey-Calavi, et nos Titanesques coachs, nous exprimons notre profonde gratitude. Votre soutien a permis de faire de TITA une expérience enrichissante et transformatrice au monde. Merci de croire en nous. De nous donner les moyens de relever les défis contemporains, de repousser nos limites et surtout de contribuer au développement numérique de nos communautés », a-t-elle ajouté au nom de ses collègues.

Le représentant du recteur de l’Université d’Abomey-Calavi n’a pas manqué d’exprimer également à l’endroit de Mtn Bénin et de sa Fondation, les profondes gratitudes de l’Université. Il se réjouit notamment du résultat de ce programme sur le quotidien de l’Université. « À titre illustratif, nous avons été sidérés par la contribution des Tita à la communication autour du salon de l’emploi organisé à l’Université d’Abomey-Calavi, le 27 février et le 9 novembre 2024, pour leur appui aux activités du Centre pour l’employabilité et l’entrepreneuriat des étudiants, ainsi que leur présence dans bien d’autres activités pour lesquelles leur application et leur talent apportent une touche d’offerte », a-t-il fait savoir.

« Champions de l’innovation numérique… »

MTN Bénin prévoit une expansion stratégique du programme pour l’année 2025. Parmi les principaux axes de développement, on retrouve la diversification des offres de formation, avec un accent sur l’inclusion et la diversité. Le programme ambitionne de toucher un public encore plus large, notamment les groupes sous-représentés, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions locales et internationales.

Jules Aho, chargé du programme, a souligné l’importance d’une collaboration active entre les différents acteurs pour assurer le succès durable de cette initiative. Quant à Madame Ofodile, elle a invité les jeunes apprenants à devenir des « champions de l’innovation numérique » et à utiliser les compétences acquises pour transformer leurs communautés. « En avançant, je vous encourage à rester connectés les uns aux autres. Les liens que vous avez créés au cours de ce programme seront inestimables tout au long de vos carrières et de vos vies personnelles. Je vous invite également à rester curieux, à relever de nouveaux défis et à continuer à saisir des opportunités pour grandir », a ajouté la directrice de Mtn Bénin.