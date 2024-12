Raffinerie de Dangote : défis et critiques sur le prix de l’essence

Dangote à sa raffinerie (Photo DR)

La mise en service de la méga-raffinerie de Lekki, au Nigeria, avait suscité de grands espoirs pour réduire la dépendance du pays aux importations de carburant et faire baisser les prix à la pompe. Pourtant, plusieurs mois après son inauguration, la situation n’a guère évolué. Malgré les investissements colossaux d’Aliko Dangote, la raffinerie rencontre de nombreuses difficultés. Des problèmes d’approvisionnement en pétrole brut et d’écoulement de ses produits freinent son activité. Par ailleurs, les distributeurs, qui privilégient encore les importations, accusent Dangote de pratiquer des prix trop élevés.

L’homme d’affaires nigérian d’origine haoussa Aliko Dangote justifie ces tarifs par des coûts de production élevés et des problèmes logistiques. Néanmoins, il a annoncé une réduction du prix du carburant de la raffinerie de Lekki de quelques centimes. Le carburant est passé de 990 à 970 nairas par litre. Face à cette situation, la compagnie pétrolière nationale a tenté d’imposer aux distributeurs d’acheter en priorité à la raffinerie de Lekki, mais les résultats restent mitigés. Pour les distributeurs, cette situation pourrait amplifier les problèmes d’accessibilité au carburant, au lieu de les résoudre.

La raffinerie Dangote, inaugurée en mai 2023, est installée sur un terrain de 2500 hectares dans la zone franche de Lekki, dans l’État de Lagos, au Nigeria. Elle a une capacité de traitement de 650 000 barils de pétrole brut par jour et bénéficie de l’approvisionnement en pétrole brut via la plus grande infrastructure d’oléoducs sous-marins du monde, longue de 1100 km. Cette raffinerie représente un investissement de plus de 20 milliards de dollars.