Réglementation du secteur touristique au Bénin : les cadres institutionnels et acteurs privés s’approprient les textes

Photo : DR

Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a organisé le mardi 03 décembre 2024, un atelier d’appropriation de la réglementation du secteur touristique au Bénin, à l’intention des cadres ministériels et des acteurs privés. S’étendant sur deux jours dans les locaux dudit ministère à Cotonou, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la stratégie gouvernementale visant à faire du tourisme un levier de développement économique et un outil de rayonnement à l’international et a été effectuée en prélude à une campagne nationale de vulgarisation des nouveaux textes régissant le secteur touristique au Bénin.

En effet, depuis 2016, le gouvernement a initié d’importantes réformes destinées à redynamiser et structurer le secteur du tourisme. L’adoption de nouveaux textes réglementaires, notamment sous forme d’arrêtés et de décrets d’application, témoigne de cette volonté de modernisation. Lesquels textes visent à améliorer les conditions d’exercice des activités touristiques, en offrant un cadre juridique adapté aux exigences du marché.

Ainsi, sous l’égide de la Direction du développement du tourisme (Ddt), une tournée de vulgarisation de ces textes sera prochainement organisée sur l’ensemble du territoire national. C’est dans cette perspective que se tient l’atelier d’appropriation dans le but de familiariser les équipes de terrain et les parties prenantes avec les innovations contenues dans ces textes, gage de leur mise en œuvre efficace.

Au cours de la première journée, les participants ont eu droit à une présentation sur l’état des lieux approfondi du secteur avant 2016, et les impacts positifs des réformes engagées depuis lors. Les échanges entre les cadres des ministères concernés, les experts techniques et les acteurs privés ont permis de mettre en lumière les avancées notables apportées par la nouvelle réglementation. Les thématiques abordées sont relatives à la régulation des agences de voyages, la professionnalisation des guides touristiques, ainsi que la réglementation des restaurants et assimilés. Le Conseiller technique au tourisme et à l’hôtellerie, Christian Pascal Couthon, le Conseiller technique juridique, Prudence Léonce Dahodekou, et Faïzath Kora, Directrice du Développement du Tourisme, se sont prêtés à l’exercice pour une meilleure compréhension des textes, gage de la réussite de l’opération sur le terrain.

Le président du Consortium Touristes par Million, Dine Bouraïma, et les représentants de la Fédération des Organisations Patronales de l’Hôtellerie et du Tourisme ont salué la démarche participative adoptée lors de l’élaboration des textes. Selon eux, ces réformes, combinées aux infrastructures touristiques et muséales récemment mises en place, témoignent de l’engagement du gouvernement en faveur d’une relance durable du secteur.

Au nom du ministre, le Directeur de cabinet, Eric Totah, a rappelé la vision globale du gouvernement pour le tourisme, en lien avec les secteurs de la culture et des arts. Il a souligné les investissements considérables réalisés pour positionner la « Destination Bénin » comme une référence régionale et internationale. Ces efforts, a-t-il indiqué, ne pourront porter leurs fruits qu’avec l’adhésion et la mobilisation de tous les acteurs concernés. C’est pourquoi il a invité les participants à s’assurer de la bonne diffusion des nouveaux textes, afin qu’ils soient pleinement assimilés par l’ensemble des opérateurs du secteur. Il estime que le succès de cette initiative dépendra de la rigueur et de l’engagement de chacun dans leur application. La journée du mercredi sera consacrée à l’examen des textes relatifs aux établissements d’hébergement touristique (Eht), un domaine clé dans l’attractivité de la destination béninoise.