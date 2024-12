Sécheresse au Maghreb: quantité record de blé bientôt importée

Photo Unsplash

Les pays du Maghreb, traditionnellement approvisionnés par la Russie pour leurs importations de blé, voient leurs besoins augmenter face aux défis climatiques. Premier exportateur mondial, la Russie maintient sa position dominante sur le marché africain des céréales grâce à des prix compétitifs et une production stable, permettant de répondre aux demandes croissantes de pays comme l’Algérie, fortement dépendants de ces importations pour leur sécurité alimentaire.

La sécheresse frappe durement l’ouest algérien

L’Algérie vient de lancer un appel d’offres massif pour l’achat de 1,17 million de tonnes de blé, avec des livraisons prévues entre février et mars 2025. Cette décision découle directement d’une nouvelle période de sécheresse touchant particulièrement la région occidentale du pays. Les agriculteurs de cette zone font face à une situation alarmante : leurs champs, normalement verdoyants en cette saison, présentent une terre ocre et dénudée. L’absence totale de précipitations compromet les semis et menace la survie même des exploitations agricoles, déjà fragilisées par deux années consécutives de conditions climatiques défavorables.

De la production à la consommation : repenser toute la filière

La crise actuelle impose une remise en question profonde des pratiques agricoles et alimentaires. L’Institut Technique des Grandes Cultures préconise une agriculture de conservation, axée sur la préservation de la fertilité des sols et l’optimisation de la rétention d’eau. Au niveau de la transformation, les pertes considérables – 25% d’issues de meunerie inutilisées pour l’alimentation humaine – appellent à une révision des processus. Le gaspillage alimentaire aggrave la situation : durant le seul mois de Ramadan, 100 millions de baguettes de pain finissent à la poubelle. Des innovations émergent, comme le développement de biscuits intégrant jusqu’à 40% de farine d’orge par l’université de Blida, témoignant d’une volonté d’adaptation face aux défis climatiques qui bouleversent la filière céréalière maghrébine.