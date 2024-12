Sénégal : Barthélémy Dias charge Ousmane Sonko

La scène politique sénégalaise est une fois de plus agitée par les échanges tendus entre Barthélémy Dias, ancien maire de Dakar, et Ousmane Sonko, leader de l’opposition et figure centrale du paysage politique national. Alors que les rivalités politiques se multiplient, Barthélémy Dias dénonce des décisions qu’il qualifie d’obstacles délibérés à son action en faveur des dakarois.

Parmi les sujets de mécontentement exprimés par Barthélémy Dias figure l’arrêt soudain des travaux de réfection des voiries dans la cité Keur Gorgui, un quartier stratégique de Dakar. Selon lui, cette décision serait le résultat d’interférences politiques, et il n’hésite pas à en attribuer la responsabilité au Premier ministre.

Ces travaux, essentiels pour la circulation et le bien-être des habitants, avaient suscité beaucoup d’espoir parmi la population. Leur interruption a donc provoqué une vive indignation de la part de l’ex-maire, qui y voit une tentative d’entraver ses initiatives.

Barthélémy Dias pointe également du doigt une décision qu’il considère comme symbolique d’un manque d’élégance politique : l’interdiction d’organiser l’Arbre de Noël. Cet événement annuel, qui rassemble enfants et familles autour des festivités de fin d’année, revêt une importance particulière pour la capitale.

Pour l’ancien édile, cette interdiction va bien au-delà d’un simple refus administratif. Il y voit une atteinte à la tradition et un manque de considération pour les habitants de Dakar. « Cette décision est une marque flagrante d’irrespect envers la ville et ses citoyens », a-t-il déclaré avec fermeté.

Face à ce qu’il perçoit comme des injustices répétées, Barthélémy Dias ne compte pas rester silencieux. Il a appelé les dakarois à se mobiliser pour défendre les intérêts de leur ville. « Ensemble, marchons vers l’Essentiel », a-t-il lancé, invitant la population à se joindre à sa lutte contre ce qu’il décrit comme des entraves politiques systématiques.

Ce cri du cœur traduit la détermination de l’ancien maire à continuer de jouer un rôle actif dans la gestion de la capitale, malgré les défis et les tensions qui l’opposent à d’autres acteurs politiques, notamment Ousmane Sonko et le gouvernement en place.

Cette nouvelle confrontation met en lumière les divisions profondes qui caractérisent actuellement la scène politique sénégalaise. Au-delà de la rivalité personnelle entre Barthélémy Dias et Ousmane Sonko, ce sont deux visions de la gestion de Dakar et du leadership national qui s’affrontent. Pour certains observateurs, ces tensions pourraient avoir des répercussions sur la stabilité politique et sociale de Dakar, une ville déjà confrontée à de nombreux défis économiques et infrastructurels.