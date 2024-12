Sénégal : El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale à 41 ans

Figure montante de la scène politique sénégalaise, El Malick Ndiaye du parti d’Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye est depuis quelques heures le président de l’assemblée nationale du Sénégal. Il a été élu le lundi 2 décembre 2024, à l’occasion de la rentrée parlementaire de la quinzième législature.

L’élection de Malick Ndiaye marque un tournant décisif dans sa carrière politique, mais également dans la vie politique du Sénégal dont les citoyens ont décidé de confier leur destin à une équipe de jeunes dirigeants. Le parcours académique de l’actuel président de l’assemblée nationale sénégalaise, en management, commerce international, transport et logistique, combiné avec son expérience dans une grande multinationale où il a supervisé les opérations portuaires, fait de lui un leader à la fois pragmatique et stratégique. Ancien ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye accède à un poste clé au sein de l’État sénégalais, et devient ainsi la deuxième personnalité du pays après le président de la République..,

Publicité

Né en 1983 à Dahra Djolof, El Malick Ndiaye, secrétaire national à la communication du Pastef, s’est engagé en politique au début des années 2000, d’abord en soutenant des figures comme Moustapha Niass et Landing Savané. Son entrée plus marquée dans la vie politique intervient en 2011 lorsqu’il rejoint le professeur Ibrahima Fall. Aujourd’hui, il dirige un parlement dominé par son parti le Pastef, avec 130 sièges sur 165. Malick Ndiaye devient ainsi, le plus jeune président de l’Assemblée nationale de l’histoire du Sénégal. Il est considéré comme un fidèle et proche du Premier ministre Ousmane Sonko, et du président Bassirou Diomaye Faye. Il est membre du Parti des patriotes depuis 2015, quasiment depuis sa création.