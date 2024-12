Sénégal : une loi pour moderniser et rationaliser les recrutements publics

Débats à l’Assemblée nationale sénégalaise. Photo : SEYLLOU / AFP

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a annoncé une avancée importante dans la réforme de la fonction publique sénégalaise. Il a abordé l’adoption d’une nouvelle loi qui permettrait de contrôler les méthodes de recrutement au sein de l’administration publique. « Il y a des méthodes qu’on ne peut plus avoir, qu’on va nécessairement bannir et nous mettrons en place une nouvelle loi qui va encadrer désormais le mode de recrutement et ça s’il faut aller par des textes on le fera« , a-t-il déclaré. L’objectif principal de cette initiative est d’assurer une meilleure transparence et d’offrir des chances égales à tous les citoyens. Selon le ministre, un récent bilan a révélé la présence de 29 000 agents contractuels dans l’administration, un chiffre inquiétant qui illustre les pratiques de recrutement excessives et non encadrées, créant un déséquilibre au sein de l’administration publique. Ce système a conduit à un recrutement anarchique, loin de respecter les principes d’équité.

La nouvelle loi vise à mettre fin à ces pratiques et à instaurer un processus de recrutement basé sur le mérite, afin de renforcer la crédibilité du service public. Le ministre a souligné l’importance de restaurer une gestion publique plus juste et transparente. Actuellement, deux principaux modes de recrutement existent dans la fonction publique : le concours et le recrutement sur titre. Toutefois, ce dernier a été critiqué pour son manque de transparence, car il favorise souvent les candidats ayant des liens familiaux avec des personnes influentes. Cette situation va à l’encontre des principes d’égalité de tous les citoyens devant la loi inscrits dans la Constitution sénégalaise, d’où la nécessité de revoir ce système. La loi va mettre en place un cadre plus structuré.

Le ministre a précisé que la nouvelle loi viendra encadrer strictement ces processus et garantir que chaque citoyen ait une chance équitable d’accéder à la fonction publique. En mettant en place cette loi, le gouvernement sénégalais entend éliminer les discriminations et assurer un recrutement transparent, axé sur la compétence. Ce changement devrait contribuer à renforcer l’efficacité et la justice au sein de l’administration publique sénégalaise. Le pouvoir en place à la majorité à l’Assemblée nationale depuis les législatives du 17 novembre dernier. Il a donc toutes les chances de son côté pour mener à bien ses réformes.