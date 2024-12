Sénégal : vers l’arrêt de l’exportation des matières premières textiles ?

Dans un effort visant à dynamiser son industrie locale, le gouvernement sénégalais prévoit d’interdire prochainement l’exportation des matières premières textiles. Cette initiative a été annoncée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, lors d’une déclaration où il a souligné l’urgence de protéger les ressources nationales.

« Nous allons interdire l’exportation de matières premières textiles, car si l’on veut développer une industrie locale, il faut la protéger », a déclaré le ministre. Il a également critiqué la pratique actuelle qui consiste à exporter des matières premières comme le cuir, pour ensuite les réimporter sous forme de produits transformés. « Cela n’a aucun sens. Nous devons prioriser nos capacités locales de transformation et de production. »

Le ministre a affirmé que cette interdiction s’inscrit dans une stratégie globale de renforcement de l’industrie sénégalaise. Il a notamment évoqué l’importance d’instaurer des politiques fiscales favorisant la production locale et des mesures limitant les importations, à commencer par celles de la friperie. « Je vais interdire l’importation de friperies, car elles concurrencent directement nos textiles locaux et freinent la croissance du secteur », a-t-il expliqué.

Serigne Guèye Diop a également reconnu que ces réformes seront complexes à mettre en œuvre et potentiellement impopulaires. Toutefois, il a insisté sur la nécessité de ces mesures pour renforcer la souveraineté économique du pays. « Si des puissances comme la Chine, le Japon ou les États-Unis protègent leurs marchés avec des taxes, pourquoi le Sénégal ne pourrait-il pas faire de même ? », a-t-il interrogé.

Le ministre a annoncé qu’il présentera ce plaidoyer au Conseil des ministres, dans le but de sensibiliser l’ensemble du gouvernement et les autorités compétentes aux défis et opportunités du secteur textile. Selon lui, il est impératif que le Sénégal s’engage dans une voie de transformation structurelle pour stimuler la compétitivité de son industrie et générer de la valeur ajoutée.

Cette réforme intervient dans un contexte où le Sénégal cherche à diversifier son économie. Le textile est perçu comme un secteur stratégique, capable de créer des emplois, d’attirer des investisseurs et de générer des revenus significatifs pour le pays. Toutefois, plusieurs défis restent à surmonter, notamment en termes de financement, d’accès aux technologies et de développement des compétences locales.