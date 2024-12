Suspension du Prmp du ministère de l’Energie au Bénin : Ce qu’on en sait

Une situation problématique a émergé lors du marché public pour la fourniture et l’installation de 6 000 lampes pour l’éclairage public, où une entreprise a été empêchée d’accéder au Dossier d’Appel d’Offres (DAO) à cause d’un prétendu dysfonctionnement de la plateforme électronique. Malgré les efforts répétés de l’entreprise pour obtenir le dossier, elle n’a pas eu la même opportunité que les 37 autres participants.

Selon 24 heures au Bénin, l‘Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin s’est saisie d’office de ce cas. Lors de l’examen de la plainte, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) au Ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines (MEEM) a déclaré que la demande avait échoué malgré sa « bonne volonté » et que cela n’avait pas été fait de manière consciente. L’ARMP a jugé cette situation comme une manifestation de « négligence et manque de professionnalisme », voyant dans cet incident une violation des principes de transparence et d’égalité dans la procédure d’appel d’offres au Bénin.

Suite à cette évaluation, l’ARMP a pris des mesures disciplinaires en recommandant des sanctions contre M. Paul Mouzoun, alors PRMP du MEEM. L’institution a suggéré la suspension de ses fonctions au sein du ministère. Selon l’article 4 de la décision n°2024-137 du 21 novembre 2024, pendant cette période de suspension, M. Mouzoun est interdit d’exercer toute fonction liée à la commande publique dans l’administration publique ou dans des projets financés par des fonds extérieurs au Bénin, ni de postuler à des marchés publics en tant que consultant individuel ou employé d’une entreprise.