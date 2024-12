Ukraine: révélations sur le rôle limité des ATACMS

des soldats ukrainiens

La guerre en Ukraine, qui dure depuis près de deux ans, a profondément bouleversé l’équilibre géopolitique européen et transformé les relations internationales. Les affrontements militaires intenses entre les forces ukrainiennes et russes ont mis en lumière l’importance cruciale des armements modernes et des innovations technologiques dans ce conflit. Les missiles de longue portée, capables de frapper des cibles stratégiques, occupent une place centrale dans l’arsenal déployé par les deux camps, rapporte Geo.fr.

Une puissance de frappe entravée par la réalité du terrain

Les forces ukrainiennes ont reçu en novembre les missiles américains ATACMS, élargissant leur capacité à atteindre des objectifs stratégiques russes. Cette arme, dotée d’une portée de 305 kilomètres, devait perturber significativement les lignes d’approvisionnement et les bases aériennes adverses. Toutefois, cette promesse initiale s’est rapidement heurtée à la réactivité des forces russes. Le ministère de la Défense russe, inhabituellement transparent sur ces attaques selon The Insider, a adapté sa stratégie en déplaçant ses installations critiques. Les avions de combat, auparavant vulnérables, ont été repositionnés hors de portée, obligeant l’armée ukrainienne à revoir ses objectifs tactiques.

Le défi des ressources limitées

L’arsenal ukrainien d’ATACMS, estimé par Forbes à une cinquantaine de missiles, illustre le fossé entre les ambitions stratégiques et les moyens disponibles. Cette limitation quantitative prend tout son sens face à l’intensité des offensives russes. Reuters rapporte qu’une seule attaque russe peut mobiliser jusqu’à 120 missiles et 90 drones, démontrant l’asymétrie des forces en présence. Les stratèges ukrainiens doivent ainsi soigneusement sélectionner leurs cibles, réservant ces précieux missiles pour des objectifs hautement prioritaires.

L’équation complexe du soutien occidental

Les perspectives d’utilisation des ATACMS soulèvent des interrogations croissantes. The Insider révèle que seulement 30 cibles stratégiques russes restent à portée de ces missiles, principalement des dépôts de munitions et des aérodromes. Cette réduction du nombre d’objectifs potentiels s’accompagne d’incertitudes politiques majeures. L’approche de l’élection présidentielle américaine de 2025 et la possibilité d’un changement d’administration pourraient modifier radicalement la politique de livraison d’armes à Kiev. Les ATACMS, malgré leur sophistication technique, illustrent ainsi les défis plus vastes auxquels l’Ukraine fait face dans sa quête de soutien militaire occidental.