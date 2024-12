Un rival d’Elon Musk se rallie à sa cause politique

Elon Musk (AFP/ANGELA WEISS)

La Silicon Valley a longtemps été le théâtre d’une intense rivalité entre Jeff Bezos et Elon Musk, deux titans de la tech aux empires concurrents dans l’espace, l’intelligence artificielle et les véhicules électriques. Cette compétition s’est doublée, durant le premier mandat de Donald Trump (2016-2020), d’une opposition marquée entre le président républicain et le fondateur d’Amazon. Trump critiquait régulièrement les pratiques fiscales d’Amazon et accusait le Washington Post, propriété de Bezos, de publier des articles hostiles. En représailles, il menaçait d’augmenter les frais postaux pour l’entreprise et suggérait des enquêtes antitrust. Bezos, de son côté, remettait publiquement en question les politiques de Trump et défendait l’indépendance éditoriale de son journal.

Une réconciliation inattendue avec Trump

Le fondateur d’Amazon a surpris les observateurs en affichant désormais son soutien au président élu Donald Trump. Lors du sommet DeelBook organisé par le New York Times, Jeff Bezos a salué la volonté du républicain de réduire la réglementation aux États-Unis. Le milliardaire s’est même proposé d’apporter son aide à cette initiative de déréglementation, estimant que le pays croule sous le poids des règles administratives. Cette position tranche radicalement avec leurs relations tumultueuses passées, ponctuées d’échanges acerbes sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Un changement de regard sur son rival Elon Musk

Cette évolution ne concerne pas uniquement sa relation avec Trump. Jeff Bezos porte également un regard nouveau sur Elon Musk, dont les entreprises rivalisent directement avec les siennes. Leurs sociétés respectives, Blue Origin et SpaceX, se disputent le marché spatial, tandis que leurs fortunes combinées dépassent les 500 milliards de dollars. Malgré cette concurrence féroce, Bezos voit aujourd’hui d’un bon œil la nomination de Musk à la tête du département de l’efficacité gouvernementale, le qualifiant de « prometteur ». Un changement de ton radical qui suggère une possible trêve entre les deux entrepreneurs.

Une nouvelle ère de collaboration entre géants de la tech

Le fondateur d’Amazon justifie ce revirement en évoquant la maturité acquise par Trump depuis son premier mandat. Selon lui, le président élu fait preuve désormais de plus de calme et de confiance. Cette transformation personnelle semble avoir convaincu Bezos de la pertinence des projets de déréglementation portés par l’administration Trump. Sa décision controversée d’empêcher le Washington Post de soutenir un candidat durant la campagne présidentielle, qui a entraîné la perte de 250 000 abonnés, témoigne de sa volonté de maintenir une ligne éditoriale neutre. Le milliardaire affirme vouloir travailler avec Trump pour modifier sa perception des médias comme « ennemis« . Cette convergence entre anciens rivaux de la Silicon Valley autour d’un projet politique commun pourrait redéfinir les relations entre le monde de la tech et l’administration fédérale américaine.