Elon Musk: ce concurrent l’attaque en justice, on vous explique tout

Sam Altman (JOEL SAGET / AFP)

Cofondateur visionnaire d’OpenAI en 2015, Elon Musk avait initialement investi plusieurs millions de dollars dans cette organisation à but non lucratif dédiée au développement responsable de l’intelligence artificielle. Le milliardaire avait alors participé activement à son orientation stratégique et siégé à son conseil d’administration pendant trois ans avant de s’en retirer en 2018, citant des conflits d’intérêts potentiels avec Tesla. À l’époque, peu imaginaient qu’OpenAI deviendrait l’entreprise révolutionnaire qui a lancé ChatGPT en 2022, transformant radicalement le paysage technologique mondial avec son modèle d’IA générative.

Une guerre juridique qui s’intensifie

La bataille entre les géants de l’IA prend désormais un tournant judiciaire. OpenAI vient de déposer une plainte contre Elon Musk en Californie, ripostant aux accusations formulées précédemment par le milliardaire. L’entreprise créatrice de ChatGPT demande une injonction pour mettre fin à ce qu’elle qualifie « d’actions illégales et injustes » orchestrées par Musk, tout en réclamant des dommages et intérêts.

Dans sa plainte, OpenAI ne mâche pas ses mots. L’entreprise affirme que Musk nourrit une hostilité manifeste envers elle depuis qu’il l’a quittée, bien avant son succès retentissant dans l’IA générative. « Musk ne pouvait pas tolérer d’assister au succès d’une société qu’il avait abandonnée et déclarée condamnée », peut-on lire dans les documents juridiques déposés mercredi devant la justice californienne.

Des motivations personnelles plutôt qu’altruistes

Sam Altman, PDG d’OpenAI, va plus loin dans ses accusations. Il soutient que le patron de SpaceX mène une « campagne acharnée » contre son ancienne organisation, non pas pour défendre une vision éthique de l’IA comme il le prétend, mais pour servir ses propres intérêts commerciaux.

Selon Altman, l’objectif réel de Musk serait de « détruire OpenAI et construire un concurrent direct qui serait plus avancé technologiquement », sans considération pour « le bien de l’humanité ». Cette déclaration laisse entendre que les critiques publiques et les poursuites judiciaires initiées par Musk masqueraient une stratégie commerciale agressive pour positionner ses propres entreprises d’IA, notamment xAI, face à l’hégémonie grandissante d’OpenAI sur le marché.

La confrontation entre ces deux figures emblématiques de la tech promet de révéler les coulisses d’une industrie où se mêlent visions philosophiques divergentes sur l’avenir de l’IA et enjeux commerciaux colossaux.