USA: des drones forcent la fermeture d’une base militaire

PHOTO : ISTOCK

L’espace aérien de la base Wright-Patterson, l’une des plus importantes bases aériennes américaines, qui se trouve dans l’Ohio, a été fermé pendant environ quatre heures suite à l’observation de drones de tailles diverses. Cette première occurrence de ce type sur la base s’est produite entre vendredi soir et samedi matin, sans impact direct sur les installations, selon le porte-parole Robert Purtiman.

Dans un incident quasi-similaires à Boston, deux hommes ont été arrêtés pour avoir fait voler des drones dangereusement près de l’aéroport Logan, tandis qu’un troisième suspect est toujours en fuite. La police locale a profité de l’occasion pour rappeler les risques importants que représentent même les petits drones, ces derniers pouvant aller jusqu’à endommager du matériel militaires très onéreux.

Une vague d’observations inquiétante sur la côte est

Depuis mi-novembre, des essaims de drones ont été signalés dans plusieurs États de la côte est, notamment près d’installations militaires sensibles, comme Picatinny Arsenal dans le New Jersey et au-dessus du terrain de golf de Donald Trump à Bedminster. Ces observations ont même conduit à la fermeture temporaire des pistes de l’aéroport international Stewart à New York.

Face à cette situation, les législateurs américains appellent à renforcer les moyens de lutte contre les drones non autorisés. Bien que le FBI et le DHS affirment que ces observations ne semblent pas liées à une ingérence étrangère ou à une menace pour la sécurité publique, l’incertitude demeure quant à leur origine, suscitant ainsi un véritable buzz sur les réseaux sociaux.

La controverse politique s’intensifie

Le président élu Trump, qui prendra officiellement le pouvoir aux USA le 20 janvier prochain, s’est invité dans le débat, affirmant que le gouvernement connaît la vérité, mais refuse de la partager avec le public. Pendant ce temps, le sénateur du New Jersey Andy Kim a partagé des vidéos montrant des lumières mystérieuses dans le ciel, décrivant des groupes de drones se déplaçant de manière coordonnée, certains émettant des lumières blanches, rouges et vertes. De quoi alimenter les débats aussi bien sociaux que politiques.