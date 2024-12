USA : Donald Trump menace le Hamas

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

La bande de Gaza demeure le théâtre d’affrontements intenses entre Israël et le Hamas depuis l’attaque du 7 octobre 2023, qui a causé la mort de 1200 Israéliens. En représailles, l’armée israélienne a lancé une offensive massive, entraînant plus de 30 000 victimes palestiniennes selon le ministère de la Santé du Hamas. Malgré plusieurs phases de négociations et la libération de certains otages, environ 130 personnes capturées lors de l’attaque initiale restent détenues à Gaza, alors que les tractations diplomatiques se poursuivent pour obtenir leur libération.

Une menace présidentielle aux accents belliqueux

Donald Trump, qui retrouvera la Maison Blanche en janvier 2025, durcit déjà le ton envers le Hamas. Sur Truth Social, sa plateforme de prédilection, l’ancien et futur président américain a adressé un avertissement sans équivoque au mouvement palestinien : libérer les otages avant son investiture, sous peine de représailles majeures. Cette déclaration marque un changement radical dans la rhétorique présidentielle américaine sur le conflit israélo-palestinien.

Le compte à rebours est lancé

Le message de Trump fixe une échéance précise : le 20 janvier 2025, date de son retour officiel au Bureau ovale. Cette ultimatum temporal ajoute une pression supplémentaire sur les négociations en cours entre les différentes parties prenantes du conflit. L’ancien président républicain promet des conséquences dévastatrices pour les responsables de ce qu’il qualifie « d’atrocités contre l’humanité« .

Les implications régionales d’une nouvelle doctrine Trump

Cette posture musclée du président élu américain pourrait bouleverser les équilibres diplomatiques au Moyen-Orient. Les menaces de Trump révèlent sa volonté d’adopter une approche plus agressive que l’administration Biden dans la résolution de la crise des otages. Sa déclaration laisse présager une potentielle escalade des tensions régionales dès son arrivée au pouvoir, si ses exigences ne sont pas satisfaites. Le Hamas, qui maintient ses positions dans la bande de Gaza malgré l’offensive israélienne, se trouve désormais face à un nouvel acteur déterminé à imposer ses conditions par la force si nécessaire.