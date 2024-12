USA: Trump perd un round de sa bataille judiciaire

© Carlos Barria, Reuters

Donald Trump, récemment réélu à la présidence des États-Unis, continue d’affronter les conséquences judiciaires d’une affaire datant de la présidentielle de 2016. Alors qu’il tentait de faire annuler sa condamnation pour paiements dissimulés à l’actrice Stormy Daniels, l’ancien président a vu sa demande rejetée par un juge de New York, qui a débouté ses avocats sur la base de l’immunité présidentielle.

Les avocats de Donald Trump avaient invoqué un précédent judiciaire du 1er juillet, dans lequel la Cour suprême reconnaît la présomption d’immunité pénale pour les actes officiels d’un président. Ils soutenaient que certaines preuves et témoignages retenus lors du procès ne pouvaient être utilisés, car liés à des actions officielles. Toutefois, le juge Juan Merchan a écarté cet argument, affirmant que les actes reprochés n’avaient aucun caractère officiel et ne bénéficiaient donc pas de l’immunité.

Publicité

Le juge a ajouté que même si certains éléments avaient été présentés à tort, leur impact restait marginal face aux « preuves écrasantes de culpabilité ». Donald Trump a ainsi été reconnu coupable de falsification comptable aggravée, visant à dissimuler un complot pour influencer l’élection de 2016. Bien que la peine n’ait pas encore été prononcée, cette affaire demeure une étape marquante dans le parcours judiciaire du président élu.

Depuis sa victoire au scrutin du 5 novembre, Donald Trump a renouvelé ses efforts pour contester le verdict. Ses avocats avancent que le statut de président élu rend incompatible le maintien de cette condamnation. Le juge Merchan a demandé aux deux parties de présenter leurs arguments, mais il ne s’est pas encore prononcé sur cette nouvelle requête.

Dans un effort d’apaisement, le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a proposé que la procédure soit suspendue pendant les quatre années de mandat présidentiel ou que l’ancien président ne soit pas condamné à une peine d’incarcération. Une telle mesure viserait à éviter que l’affaire ne pèse sur la présidence Trump.

L’origine du dossier remonte à un paiement de 130 000 dollars à Stormy Daniels, juste avant la présidentielle de 2016, afin d’acheter son silence sur une présumée relation extra-conjugale. Bien que Donald Trump ait toujours nié ces allégations, l’affaire est devenue l’unique procès pénal ayant abouti à une condamnation pour un candidat à la présidence aux États-Unis. Un épisode sans précédent dans l’histoire politique du pays.

Publicité

Parallèlement, d’autres dossiers judiciaires restent en suspens pour Donald Trump. Si les poursuites fédérales liées à ses tentatives d’inverser les résultats de l’élection de 2020 ont été interrompues, conformément à la politique du ministère de la Justice depuis le scandale du Watergate, les débats judiciaires continuent dans des États comme la Géorgie.

En Géorgie, où Donald Trump et 14 autres personnes sont accusés d’ingérence électorale en 2020, ses avocats tentent de faire déclarer la justice de l’État incompétente au motif qu’il est désormais président élu. Cette ligne de défense, fondée sur l’immunité et le statut spécial conféré par la fonction, s’inscrit dans une stratégie plus large pour neutraliser les obstacles judiciaires avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.