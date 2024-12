Maghreb: explosion des importations de voitures récentes

Photo DR

L’importation de véhicules en Afrique a connu une évolution spectaculaire ces dernières années, particulièrement stimulée par la croissance économique de certains pays et l’émergence d’une classe moyenne urbaine. Le continent africain, longtemps considéré comme le refuge des véhicules d’occasion européens en fin de vie, observe désormais une tendance marquée vers l’importation de voitures plus récentes. Cette mutation du marché automobile reflète les nouvelles aspirations des consommateurs africains, désireux d’acquérir des véhicules plus fiables et moins polluants, ainsi que l’adoption de réglementations plus strictes par plusieurs pays pour limiter l’âge des véhicules importés.

Un marché algérien en pleine mutation

Face aux difficultés persistantes du marché automobile local, l’Algérie a entrepris une réorientation majeure de sa politique d’importation. L’autorisation d’importer des véhicules de moins de trois ans, effective depuis février 2023, a catalysé une transformation profonde du paysage automobile national. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les importations ont bondi de 150% sur les neuf premiers mois de 2024, comparé à l’année précédente. Cette augmentation substantielle témoigne de l’engouement des consommateurs algériens pour cette alternative, qui leur permet d’accéder à des véhicules récents à des prix plus abordables, notamment grâce aux importations en provenance de Chine.

Les défis d’une croissance fulgurante

La progression des importations a atteint des sommets impressionnants, passant de 9970 véhicules en 2023 à 26’562 unités pour le seul premier semestre 2024. Toutefois, cette croissance explosive a nécessité des ajustements réglementaires. Le ministère de l’Intérieur a dû intervenir en octobre 2024 pour suspendre temporairement la délivrance des cartes grises, une mesure qui a considérablement ralenti le rythme des importations. La nouvelle loi de finances 2025 introduit également des restrictions importantes, notamment l’incessibilité des véhicules importés pendant trois ans après leur dédouanement, sauf paiement des avantages fiscaux accordés.

Vers un équilibre durable

Ces mesures de régulation ne visent pas uniquement à freiner les importations, mais également à structurer le marché automobile algérien. L’objectif est double : répondre aux besoins immédiats des consommateurs tout en préparant le terrain pour le développement d’une industrie automobile nationale robuste. Cette approche pragmatique permet de combler le vide laissé par la rareté des véhicules neufs sur le marché local, tout en évitant les dérives spéculatives. L’importation de voitures récentes apparaît ainsi comme une solution transitoire, permettant aux Algériens d’accéder à des véhicules de qualité en attendant la maturation du secteur automobile national.