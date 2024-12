Vodun Days 2025 au Bénin : Abimbola parle des innovations

L’événement culturel majeur du Bénin, les Vodun Days, prévus du 9 au 11 janvier 2025 à Ouidah, promet une expérience renouvelée et enrichie. Après une « édition zéro » en 2024, l’organisation a capitalisé sur les retours pour améliorer cette célébration des arts, de la culture et de la spiritualité. Jean-Michel Abimbola, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, a partagé lors d’une conférence de presse à Ouidah le 23 décembre 2024, les enseignements tirés de l’année précédente.

« Nous avons testé le concept l’année dernière, et malgré les défis organisationnels, nous avons appris à offrir une expérience plus agréable », a-t-il commenté. L’objectif est de faire des Vodun Days un événement national. « Nous allons inclure des représentations Vodun de toutes les régions du Bénin, pas seulement du sud », a précisé Abimbola. L’internationalisation est également au programme avec la venue de troupes de Vaudou d’Haïti, des Antilles et du Brésil, notamment le Balé Folclorico de Bahia.

Pour répondre aux attentes des visiteurs, un bureau d’information touristique sera installé à la plage de Ouidah. Le camping, peu réussi l’an dernier, sera mieux organisé cette année. Par ailleurs, un suivi strict de la qualité des services d’hébergement et de la sécurité sera mis en place. Avec le soutien de la Banque mondiale et de l’INStaD, un compte satellite du tourisme a été créé pour mieux comprendre l’impact économique des Vodun Days sur Ouidah et le Bénin.

Des améliorations des infrastructures routières sont également prévues pour améliorer l’expérience des festivaliers. William Codjo, de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), a confirmé la présence d’artistes tels que Alèkpéhanhou, Gbèzé, Axel Merryl, Bobo Wè, Seidou Barassounou et Sessimè. Le concert inaugural du 9 janvier 2025 verra également la performance du groupe Kassav et du duo Toofan du Togo, promettant une fusion de rythmes traditionnels et modernes.