Wokisme: Elon Musk lance une première offensive

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Les tensions entre Elon Musk et Wikipédia atteignent un nouveau sommet alors que le milliardaire, pressenti pour un poste clé dans la future administration Trump, appelle ses 209 millions d’abonnés sur X à boycotter la plateforme encyclopédique. Cette escalade s’inscrit dans une série d’attaques contre le site qu’il qualifie de « wokiste« .

Cette animosité n’est pas nouvelle. En octobre 2023, Musk avait proposé un milliard de dollars à la fondation pour rebaptiser le site « Dickipédia« , une proposition provocatrice qui illustre la nature personnelle de ce conflit. Aujourd’hui, il préfère le sobriquet « Wokepedia« , accusant la plateforme de servir un agenda politique progressiste.

Guerre idéologique du numérique

Le PDG de Tesla et SpaceX justifie son acharnement en dénonçant la diffusion présumée d’informations erronées et une ligne éditoriale qu’il juge trop progressiste. Ces accusations sont fermement rejetées par les responsables de Wikipédia, qui soulignent en retour les problèmes de modération et la prolifération de fausses informations sur X.

Avec ses 7 milliards de visites mensuelles, Wikipédia occupe le quatrième rang des sites les plus consultés au monde. Sa fondation, organisme à but non lucratif, dépend essentiellement des dons pour maintenir son fonctionnement et son indépendance. Cette attaque d’Elon Musk pourrait donc coûter cher à la plateforme, qui peut rapidement se retrouver sous le feu de critiques auxquelles elle n’était pas préparée.

Impact et enjeux des déclarations sur Wikipedia

Cette confrontation entre deux géants du numérique soulève des questions cruciales sur l’avenir de l’information en ligne et le rôle des grandes plateformes dans la formation de l’opinion publique. Alors que Musk pourrait bientôt occuper des fonctions officielles aux États-Unis (notamment dans le département de l’efficacité gouvernementale), l’impact de ses appels au boycott sur le modèle économique de Wikipédia reste à évaluer.