Énergie au Maghreb : 1000 mégawatts bientôt produits à partir des éoliennes

(Shaun Dakin sur Unsplash)

Le Maghreb recèle un potentiel énergétique considérable, particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables. Avec un ensoleillement exceptionnel dépassant 3000 heures par an et des corridors venteux stratégiques, notamment dans les zones côtières et les hauts plateaux, la région dispose d’atouts naturels remarquables. L’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont développé depuis les années 2000 des programmes ambitieux de transition énergétique, combinant énergie solaire et éolienne pour réduire leur dépendance aux hydrocarbures.

Une diversification énergétique stratégique

L’Algérie renforce sa stratégie de diversification énergétique avec un nouveau projet d’envergure : la production de 1000 mégawatts d’énergie éolienne répartie sur dix sites distincts. Cette initiative, élaborée en partenariat avec la Banque mondiale, marque une évolution majeure dans la politique énergétique du pays. Le ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables prévoit des études de faisabilité technique et économique approfondies pour optimiser la production et évaluer les coûts associés à ce déploiement massif d’éoliennes.

L’éolien, un complément essentiel au solaire

L’atout principal de l’énergie éolienne réside dans sa capacité de production continue, dépassant les limitations temporelles de l’énergie solaire cantonnée aux heures diurnes. L’Algérie possède déjà une expérience dans ce domaine grâce à la centrale de Tabarkatine, située dans la wilaya d’Adrar, qui génère 10,2 mégawatts. Cette réalisation démontre la viabilité technique et économique des projets éoliens dans le pays. Les experts en énergies renouvelables soulignent l’importance cruciale de cette diversification pour répondre à la demande locale croissante tout en maintenant les capacités d’exportation énergétique du pays.

Innovation et perspectives d’avenir

Les dernières avancées technologiques ouvrent des perspectives prometteuses pour l’intégration des énergies renouvelables au réseau électrique algérien. Les discussions menées lors du récent atelier international sur les énergies renouvelables ont mis en lumière plusieurs axes de développement innovants : l’accélération des projets agro-énergétiques dans les wilayas du Sud, la production d’hydrogène vert, et l’optimisation du mix énergétique national. Cette évolution technologique, couplée à la mise en place d’incubateurs spécialisés, permettra d’accélérer la transition vers un modèle énergétique diversifié et durable. La combinaison des ressources solaires et éoliennes constitue ainsi un levier majeur pour la modernisation du secteur énergétique maghrébin et le renforcement de son autonomie énergétique.