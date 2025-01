AES : Goïta annonce de nouveaux passeports dès le 29 janvier 2025

À compter du 29 janvier 2025, la Confédération des États du Sahel (AES) mettra officiellement en circulation ses nouveaux passeports. Cette initiative vise à faciliter la mobilité des ressortissants de la région tout en consolidant l’intégration entre les États membres. Cependant, pour ceux qui détiennent encore des passeports portant le logo de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ces documents restent valides jusqu’à leur date d’expiration. Les détenteurs de ces anciens passeports peuvent procéder à leur remplacement par les nouveaux modèles de l’AES en suivant les procédures établies à cet effet. Les citoyens de la Confédération des États du Sahel auront ainsi la possibilité de remplacer leurs passeports anciens, portant l’emblème de la CEDEAO, par des documents conformes aux nouvelles normes de l’AES. Cette mesure vise à garantir une meilleure gestion de la circulation des personnes et à renforcer l’identité confédérale.

Les autorités compétentes veilleront à ce que ce processus se déroule dans les meilleures conditions, en assurant une transition fluide entre les anciens et les nouveaux passeports. La Confédération reste ainsi déterminée à soutenir la libre circulation au sein de l’espace AES, un pilier essentiel de l’intégration et du développement régional. Afin de garantir le succès de cette mesure et assurer son effectivité, le Président de la Confédération des États du Sahel, le Général d’Armée Assimi Goïta, assure la population que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que cette initiative se concrétise de manière fluide et efficace. Les autorités confédérales mettront en place un cadre réglementaire qui facilitera la gestion des demandes de nouveaux passeports, tout en assurant une transition harmonieuse pour les citoyens concernés.

Cette réforme s’accompagne également de la mise en œuvre de mécanismes de suivi pour s’assurer que la libre circulation des personnes et des biens reste pleinement effective dans l’ensemble des États membres. Le président de l’AES réaffirme ainsi l’engagement de la Confédération à créer un environnement de mobilité et d’intégration renforcée pour les populations de la région, en mettant en place des structures adaptées et réactives aux besoins des citoyens. Le 15 septembre 2024, le président malien, le colonel Assimi Goïta, a annoncé la création de passeports biométriques pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces trois pays, ayant traversé des coups d’État militaires depuis 2020, se sont retirés de la CEDEAO en janvier 2024, accusant l’organisation d’être influencée par la France. Six mois après, ces nations ont formé la Confédération des États du Sahel (AES), un nouveau bloc régional, actuellement dirigé par le président du Mali.