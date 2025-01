Affaire 4 milliards FCFA au Bénin : Le derniers développements devant la Criet

Le lundi 20 janvier 2025, le procès très attendu de Carlos Adohouannon, ancien régisseur de la Direction Générale des Impôts (DGI) du Bénin, s’est ouvert devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). L’ancien fonctionnaire et sept autres accusés sont jugés pour des accusations de détournement de fonds publics portant sur plus de 4 milliards FCFA.

L’affaire remonte à septembre 2019, lorsque l’administration des impôts a constaté des irrégularités liées au paiement d’un chèque de 224 millions FCFA destiné à un prestataire. Après plusieurs vérifications, il est apparu que les fonds étaient manquants et que Carlos Adohouannon, alors en charge de leur gestion, avait disparu de son poste le lundi 23 septembre 2019. Quelques semaines plus tard, il a été arrêté au Sénégal puis extradé au Bénin.

Un audit réalisé par l’Inspection Générale des Finances (IGF) a révélé des disparités de 4 milliards et plus de 100 millions FCFA. Ces fonds provenaient principalement de pénalités pour paiement tardif et étaient confiés à l’ancien régisseur pour être conservés dans un coffre-fort sous sa seule responsabilité. Lors de l’audience, Carlos Adohouannon est apparu à la barre dans une tenue traditionnelle noire, accompagné d’un gilet de détenu. Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui, qui incluent association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et recel.

Le représentant de la DGI a fourni des détails supplémentaires sur les circonstances de la disparition des fonds. Il a confirmé que Carlos Adohouannon était le seul détenteur des clés des caveaux et des coffres-forts contenant les fonds en question. Selon lui, les sommes volatilisées étaient destinées, entre autres, au paiement des primes des agents. L’alerte a été donnée lorsque le prestataire n’a pas pu encaisser le chèque de 224 millions FCFA présenté comme certifié par l’ex-régisseur. Après vérification, le Trésor public a déclaré ne pas avoir reçu ledit chèque. La disparition de Carlos Adohouannon a ensuite renforcé les soupçons.

Selon le Directeur Général des Ressources de l’époque, Carlos Adohouannon était chargé de certifier les paiements auprès du Trésor avant de les transmettre aux fournisseurs. Lorsqu’il a prétendu avoir complété cette procédure, des investigations ont révélé que la certification était fictive. Après la disparition de l’ex-régisseur, un huissier a été mandaté pour ouvrir le caveau où étaient censés se trouver les fonds. La vérification a confirmé les détournements présumés.