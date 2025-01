Maghreb: des hélicoptères bientôt produits dans ce pays

L’Algérie s’engage dans une nouvelle ère industrielle avec le lancement imminent de la production locale d’hélicoptères italiens AW-139. Cette avancée significative résulte d’une collaboration approfondie entre l’Algérie et l’Italie, officialisée lors de la 15e Commission mixte algéro-italienne, où se sont rencontrés Luisa Riccardi, secrétaire générale italienne de la Défense, et le général Mohamed Salah Benbicha, son homologue algérien.

L’accent est mis sur l’urgence de démarrer la phase industrielle de ce projet d’assemblage d’hélicoptères, considéré comme le précurseur d’une série de collaborations industrielles entre les deux nations. Cette initiative témoigne de la volonté italienne de partager son expertise technologique avec l’Algérie, permettant à cette dernière de réduire sa dépendance aux importations tout en développant ses compétences dans l’industrie de pointe.

Une coopération navale prometteuse

La collaboration s’étend également au domaine naval, avec un partenariat notable entre Fincantieri et le ministère algérien de la Défense. Ce projet inclut l’acquisition d’une unité de soutien logistique inspirée du navire italien Vulcano, ainsi que la modernisation du chantier naval de Annaba pour la production d’unités navales de moyenne envergure.

Les deux pays ont établi des objectifs ambitieux pour 2025, prévoyant une série de rencontres visant à intensifier leurs échanges et à diversifier leurs domaines de collaboration. Cette stratégie s’inscrit dans une vision à long terme de développement industriel et de transfert technologique.

Un partenariat stratégique pour l’avenir

L’ensemble de ces initiatives positionne l’Algérie comme un acteur émergent dans les industries aéronautique et navale. La production locale d’hélicoptères AW-139 symbolise non seulement l’ambition algérienne d’autonomie industrielle, mais également la solidité du partenariat italo-algérien dans le développement des capacités technologiques et stratégiques du pays. Une annonce qui démontre, également, que les principaux acteurs de cette région du globe semblent décidés à tout faire pour renforcer leur arsenal défensif.