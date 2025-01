Affaire des 4 milliards au Bénin : le témoignage accablant de l’ex-régisseur

L’affaire de la disparition de 4 milliards FCFA du caveau de la Direction générale des impôts (DGI) continue de faire couler beaucoup d’encre et de soulever des interrogations au Bénin. Carlos Adohouannon, ancien régisseur central des impôts, a livré une déposition détaillée à la Cour, accusant certains de ses supérieurs de pratiques douteuses ayant conduit à cet énorme déficit.

Une loi de finances à l’origine des tensions

Selon M. Adohouannon, tout commence avec une modification de la loi de finances en 2018. Une phrase retirée d’un article aurait rendu illégaux les prélèvements à la source versés par les receveurs au régisseur central. Face à cette ambiguïté législative, il affirme avoir refusé de continuer à enregistrer ces entrées. Alerté, le directeur général des impôts (DGI) aurait promis de trouver une solution, mais en attendant, il a demandé aux receveurs de conserver les fonds à leur niveau.

Une réunion a ensuite été convoquée pour clarifier la situation. Malgré cela, Carlos Adohouannon explique qu’il a été contraint par le DGI à reprendre la perception des fonds, mais sous des conditions qui l’ont poussé à ne plus reverser systématiquement les montants collectés sur certains comptes, comme celui du Fonds de soutien aux entreprises (FSE). Il justifie cette décision par la nécessité de ne pas attirer l’attention sur les encaissements illégaux.

Les accusations portées contre ses supérieurs

L’ancien régisseur a décrit plusieurs manœuvres orchestrées par ses supérieurs, notamment le directeur général des ressources (DGR) et le DGI, pour rapatrier des fonds du caveau. Sur leur insistance, il dit avoir remis une copie de la clé du caveau tout en retirant 200 millions FCFA qu’il a conservés pour assurer la continuité du service. Lorsque Carlos Adohouannon a vérifié le caveau par la suite, il a constaté qu’il était vide. Selon lui, ses supérieurs lui ont affirmé que les fonds rapatriés, d’un montant de 3,8 milliards FCFA, devaient revenir après six mois, ce qui n’a jamais été le cas. Dans sa déposition, il accuse également le DGR d’avoir ordonné la suppression de documents cruciaux liés à l’opération, y compris un arrêté d’autorisation de transfert et des chèques. Ces preuves auraient disparu après la violation de son bureau à son départ.

Un réseau d’intérêts et des prêts contestés

Carlos Adohouannon affirme que des prêts personnels ont été accordés au DGR pour financer des projets privés, notamment une ferme. Cependant, le DGR rejette ces accusations, soutenant que les chèques en question ne concernent pas des prêts. Les allégations de tontine, évoquées par l’ancien régisseur, ont également été contestées par le DGR, qui admet toutefois avoir discuté d’investissements avec ses collègues.

Sous pression et incapable de régler une facture de 224 millions FCFA, Carlos Adohouannon a décidé de quitter le pays. Il affirme avoir pris cette décision pour éviter des représailles et espérait régler la situation à distance avant de revenir au Bénin. Cependant, il a été arrêté au Sénégal avant d’être rapatrié.

La défense des supérieurs

À la barre, le DGR a nié les accusations de son subordonné. Le DGR affirme n’avoir jamais eu accès au caveau ni demandé de rapatriement de fonds. Il nie également tout lien avec les disparitions de documents ou les prêts allégués. Il rejette la responsabilité de la disparition des 4 milliards FCFA sur Carlos Adohouannon, tout en affirmant ignorer où se trouve l’argent.