Maghreb: ces ressortissantes de plus en plus refoulées de Dubaï

Plusieurs Marocaines ont récemment été confrontées à des refoulements inattendus à l’aéroport de Dubaï, malgré la possession de visas et de documents administratifs en règle. Selon le quotidien Assabah, les autorités émiraties soumettent ces voyageuses à des interrogatoires minutieux et à une vérification approfondie de leurs papiers avant de leur interdire l’accès au territoire.

Ces femmes affirment avoir présenté des justificatifs professionnels et légaux détaillés, tels que des contrats de travail, des invitations professionnelles, des confirmations de formations ou d’autres activités parfaitement légitimes. Cependant, la police des frontières, sous l’autorité de l’Autorité Fédérale pour l’Identité, la Citoyenneté, les Douanes et la Sécurité des Ports, reste inflexible.

Des voyageuses, refoulées à l’entrée de Dubai

Les raisons précises de ces refoulements restent floues et suscitent de nombreuses questions. Certaines sources évoquent un possible lien avec un message alarmant diffusé sur les réseaux sociaux par une jeune femme se présentant comme Marocaine. Cette dernière aurait révélé avoir été victime d’un viol collectif après avoir été attirée à Dubaï pour une soirée prétendument lucrative.

Cette situation crée de l’incompréhension et de l’inquiétude au sein de la communauté marocaine. Les voyageuses refoulées expriment leur stupéfaction et leur profond mécontentement face à ces pratiques qui semblent arbitraires et potentiellement discriminatoires.

Tensions diplomatiques entre les deux pays ?

L’incident met en lumière les éventuelles tensions entre le Maroc et les Émirats arabes unis, sur fond d’échanges politiques et économiques. En outre, cet incident démontre à quel point les Émirats font attention à leur image à l’international. La moindre critique négative peut donc être lourde de conséquence. Les autorités marocaines n’ont pas encore officiellement réagi à ces événements.