Affaire Steve Amoussou au Bénin : Le dossier renvoyé au 10 mars

Le procès de Steve Amoussou, plus connu sous le pseudonyme « Frère Hounvi », a une fois de plus été ajourné. Ce lundi 27 janvier 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a suspendu l’audience suite à de vives contestations soulevées par la défense, renvoyant l’affaire au 10 mars 2025. L’audience, ouverte à 13h40, a rapidement viré à un affrontement verbal entre la défense et le ministère public.

Le président de la Cour avait entamé la lecture de messages attribués à l’accusé, datant de janvier 2020. Ces publications évoquaient des accusations graves contre l’armée béninoise, suspectée d’avoir ouvert le feu sur des civils à Savè lors des troubles sociaux. Cependant, Steve Amoussou n’a pas eu l’occasion de se défendre, son avocat, Me Julien Togbadja, intervenant dès le début pour dénoncer la légalité de la procédure.

Me Togbadja a contesté la validité des poursuites, mettant en avant un recours pendant devant la Cour constitutionnelle. Ce recours, selon lui, questionne les violations procédurales dans l’affaire et a été fixé au 20 février 2025. En conséquence, l’avocat a plaidé pour une suspension du procès jusqu’à cette date. De plus, l’avocat a soulevé plusieurs irrégularités : l’absence de parties civiles identifiables et le refus de la Cour de fournir des documents cruciaux au dossier. « Pour garantir un procès équitable, la défense doit avoir accès aux éléments sur lesquels repose l’accusation », a-t-il insisté.

Face à ces requêtes, le premier substitut du procureur spécial a vivement réagi. Il a reproché à la défense d’utiliser ces demandes comme des manœuvres dilatoires, soulignant que les avocats connaissent la procédure pour accéder aux pièces du dossier. Cette confrontation verbale a accentué la tension dans la salle. Après une heure d’échanges houleux, le juge a décidé de reporter l’affaire au 10 mars 2025. Ce délai permettra à la Cour constitutionnelle de statuer sur le recours en instance et de garantir que toutes les parties disposent des éléments nécessaires pour un débat équilibré.