Tunnel Maghreb-Europe : une entreprise allemande remporte un contrat

Lancé en 1979 par les rois Hassan II du Maroc et Juan Carlos Iᵉʳ d’Espagne, le projet du tunnel sous le détroit de Gibraltar entre Punta Paloma en Espagne et Punta Malabata au Maroc est l’un des projets d’infrastructure les plus ambitieux de l’histoire. Long de 38,5 kilomètres, dont 27,7 kilomètres sous la mer, ce tunnel vise à établir une liaison directe entre les rives de l’Europe et de l’Afrique, facilitant les échanges entre ces deux continents. Ce projet répond à une nécessité croissante d’améliorer l’efficacité du transport dans une région particulièrement stratégique, où le détroit de Gibraltar est un point de passage essentiel pour le commerce maritime mondial.

La Société publique espagnole d’études pour la communication fixe à travers le détroit de Gibraltar (SECEGSA) a confié la réalisation de l’étude de faisabilité du projet à Herrenknecht Iberica, une filiale du groupe allemand Herrenknecht, spécialisée dans la conception et la construction de tunnels. Cette étude vise à analyser les défis techniques, géologiques et financiers associés à la construction d’un tel projet. Le porte-parole de Herrenknecht a souligné que le détroit de Gibraltar représente un véritable obstacle au trafic maritime mondial. La réalisation de cette infrastructure permettrait de désengorger les routes maritimes traditionnelles tout en offrant une solution plus rapide et plus sûre pour le transport des personnes et des biens.

Le tunnel proposé serait conçu pour supporter à la fois un trafic ferroviaire et automobile, créant ainsi une nouvelle voie de communication entre l’Europe et le Maghreb. Ce projet pourrait constituer un axe de développement majeur pour l’intégration économique entre l’Espagne, le Maroc et plus largement l’Union européenne et le continent africain. Une fois achevé, le tunnel serait capable de transporter jusqu’à 13 millions de tonnes de marchandises et 12,8 millions de passagers chaque année. Le tunnel devrait non seulement stimuler les économies locales, mais aussi renforcer les liens culturels et commerciaux à travers la mer Méditerranée. Ce projet, toujours en phase de planification et d’étude, incarne une vision de coopération internationale, avec des retombées potentielles importantes pour les deux pays et au-delà.