Affaire tentative de coup d’Etat au Bénin : Mario Metonou fait le point de l’audience

Mario Mètonou, procureur spécial de la CRIET

Le procès opposant le ministère public à Olivier Boko, Oswald Homeky et quatre autres accusés a débuté ce mardi devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET). Les prévenus sont poursuivis pour complot contre la sûreté de l’État, corruption d’agent public national, et faux et usage de faux.

Dès l’ouverture des débats, la défense a soulevé une contestation sur la régularité de la composition de la juridiction. Selon elle, l’article 254 nouveau du code de procédure pénale stipule que les audiences criminelles doivent se tenir avec un président et quatre assesseurs. Or, la composition actuelle comprend un président et deux juges. Toutefois, le parquet a rappelé dans un communiqué que, cette disposition ne s’applique pas à la CRIET, régie par une loi spéciale plus récente, la loi 2020-07 du 17 février 2020. Celle-ci prévoit expressément une formation collégiale composée d’un juge-président et de deux assesseurs.

Des incidents de procédure en série

Les avocats des accusés ont demandé la suspension du procès pour solliciter le déport du juge-président, invoquant des craintes d’impartialité. Après la reprise, ils ont annoncé leur déconstitution, affirmant agir avec l’accord de leurs clients. Le parquet estime que cette démarche s’inscrit dans une stratégie visant à retarder le procès, éviter le débat sur le fond, et discréditer l’institution judiciaire.

Les accusations de violations des droits de la défense avancée par les avocats ont été réfutées par le parquet. Celui-ci rappelle que la procédure a été validée à plusieurs reprises par la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Ces deux juridictions ont rejeté les recours déposés par la défense, confirmant ainsi la régularité des démarches judiciaires.

Un appel à respecter l’autorité judiciaire

Face à ces développements, le parquet souligne que les lois et règles en vigueur garantissent le respect des droits de toutes les parties. Il réitère que les incidents ne sauraient détourner la justice de sa mission. Le procès se poursuit devant la CRIET, dans le cadre d’une procédure marquée par des enjeux juridiques et politiques majeurs.