Afrique : bientôt une centrale solaire pour booster la production d’électricité

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Zanzibar, l’archipel semi-autonome de Tanzanie, fait un pas décisif vers son indépendance énergétique. Longtemps tributaire de l’électricité fournie par TANESCO, la société publique tanzanienne d’électricité, l’île affiche désormais des ambitions claires pour développer sa propre capacité de production électrique, en misant sur les énergies renouvelables.

La Zanzibar Electricity Corporation (ZECO), responsable de la fourniture d’électricité sur l’archipel, a récemment lancé un appel d’offres pour la construction d’une centrale solaire d’une capacité minimale de 18 MW. Cette infrastructure, qui sera implantée à Makunduchi, dans le sud de l’île, est au cœur des efforts visant à réduire la dépendance énergétique de Zanzibar vis-à-vis du continent.

Publicité

Le projet, financé par la Banque mondiale à travers le gouvernement de Zanzibar et la République unie de Tanzanie, prévoit également la formation du personnel local pour assurer une transition progressive et autonome des opérations. En plus de la conception et de l’installation, l’entreprise sélectionnée sera chargée de l’exploitation et de la maintenance de la centrale pendant trois ans.

Ce projet s’inscrit dans un cadre plus large, amorcé en mai dernier, lorsque ZECO a signé un contrat stratégique avec Generation Capital Limited (GCL) et Taifa Energy. Cet accord prévoit l’installation de 180 MW d’énergie solaire, permettant à l’archipel de disposer d’une capacité de production locale à grande échelle pour la première fois de son histoire.

Makunduchi représente un premier jalon de cette vision ambitieuse, qui vise à diversifier les sources d’énergie de Zanzibar tout en favorisant l’accès à une électricité durable et abordable pour ses habitants.

À l’échelle nationale, la Tanzanie intensifie ses efforts pour développer les énergies renouvelables, en particulier le solaire. Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le pays comptait 16 MW de capacité solaire installée à la fin de 2023. Le projet de Zanzibar illustre une tendance croissante à investir dans des solutions énergétiques vertes pour répondre aux besoins croissants de la population.