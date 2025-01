Afrique : ce pays investit 7,5 milliards FCFA dans une nouvelle usine de tomate

Photo d'illustration

Le Burkina Faso poursuit sa dynamique de développement de l’agro-industrie. Après avoir inauguré deux usines de transformation de tomate à Bobo-Dioulasso et à Yako respectivement le 30 novembre et le 16 décembre 2024, le pays s’apprête à construire une troisième unité de production à Tenkodogo. Ce projet, estimé à 7,5 milliards de francs CFA, vise à renforcer la chaîne de valeur de la tomate au Burkina Faso, en valorisant la production locale et en réduisant la dépendance aux importations de concentré de tomate. Cette nouvelle usine, dont la construction devrait générer d’importants emplois, s’inscrit dans une stratégie visant à soutenir les producteurs locaux et à développer un secteur agricole plus compétitif. En effet, la culture de la tomate est une activité essentielle pour de nombreux agriculteurs burkinabè, mais la faible valeur ajoutée des produits frais limite leurs revenus.

La transformation de la tomate en produits dérivés, tels que les concentrés ou les sauces, permet d’augmenter la valeur ajoutée et d’ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux. Pour soutenir ce projet, l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) a décidé d’investir 1,5 milliard de francs CFA. Cet engagement financier témoigne de la volonté des autorités burkinabè de favoriser le développement des entreprises locales et de créer des emplois durables. En soutenant la construction de cette troisième usine, l’APEC contribue à renforcer le tissu industriel du pays et à améliorer la sécurité alimentaire des populations.

L’usine de transformation de tomate à Bobo-Dioulasso, construite sur 3 hectares, créera 150 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects. Par ailleurs, l’usine SOFATO, dotée d’une capacité de transformation quotidienne de 100 tonnes de tomates, générera 100 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects. Ces deux infrastructures ajoutées à la troisième qui est en gestation renforcent la filière agricole locale en offrant des débouchés aux producteurs et en favorisant l’industrialisation.