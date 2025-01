Maghreb: des centaines de bus pour réinventer le transport urbain

L'intérieur d'un bus (ph. d'illustration)

Le transport urbain, enjeu central de la gestion des grandes villes, soulève des questions cruciales liées à la mobilité des populations, la réduction de la congestion routière et la limitation de l’impact environnemental. Ces défis, amplifiés par une urbanisation rapide, exigent des solutions novatrices pour garantir un service de qualité, accessible à tous. C’est dans ce contexte que la ville de Tanger s’engage dans une modernisation ambitieuse de son réseau de transport public.

Le Conseil de l’établissement de coopération intercommunale Al Boughaz a récemment annoncé le lancement d’un appel d’offres portant sur l’acquisition de 476 bus neufs, marquant une étape décisive pour améliorer les infrastructures de transport dans la région de Tanger-Asilah. Doté d’un budget de 1,12 milliard de dirhams, ce projet vise à remplacer les véhicules actuels exploités par la société espagnole ALSA, dont le contrat arrive à échéance. En attendant la mise en circulation des nouveaux bus, une prolongation de six mois a été accordée à ALSA pour assurer la continuité du service.

Les nouveaux véhicules prévus se distingueront par leur conformité aux normes environnementales modernes, étant tous équipés de moteurs Diesel Euro 5. La diversité des modèles, répartis en cinq catégories, témoigne d’une volonté d’adapter l’offre aux différentes configurations urbaines. Parmi ces bus, on trouve notamment 28 véhicules de 8 mètres de long et 30 bus articulés de 18 mètres, conçus pour répondre aux besoins de trajets variés, qu’il s’agisse de desservir des zones à forte densité ou de fluidifier les déplacements sur de longs itinéraires.

Cette initiative illustre une prise en compte accrue des attentes des usagers, à travers des équipements de pointe. L’adoption de modèles Low Floor et Low Entry promet d’améliorer l’accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite. De plus, la modernisation envisagée ne se limite pas à la flotte. Elle présage aussi un effort plus global pour optimiser la gestion des transports, réduire les temps d’attente et renforcer la sécurité.