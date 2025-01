Afrique : ce pays redémarre une raffinerie de pétrole après 10 ans d’arrêt

(bashta, iStock at Getty Images)

Après plus d’une décennie d’arrêt, la raffinerie de Warri, située dans le delta du Niger, a officiellement repris ses activités. Cette annonce, faite par la Nigerian National Petroleum Company (NNPC), marque un tournant majeur pour le premier exportateur de pétrole brut d’Afrique. Avec une capacité de traitement de 125 000 barils par jour, la raffinerie fonctionnera initialement à 60 % de sa capacité avant d’atteindre progressivement son plein régime.

Cette reprise fait suite à celle de la raffinerie de Port Harcourt, qui a, elle aussi, redémarré après plusieurs années d’inactivité. Ces deux unités, associées à la méga-raffinerie du groupe Dangote, l’une des plus grandes au monde avec une capacité de 650 000 barils par jour, offrent au Nigeria de nouvelles perspectives. Le pays espère ainsi mettre fin à sa dépendance aux importations de carburant, réduire les coûts liés aux subventions et générer des revenus supplémentaires grâce à l’exportation de produits raffinés. Cependant, ce renouveau du secteur de la raffinerie nigérian se heurte à un défi de taille : l’approvisionnement en pétrole brut. Les producteurs locaux préfèrent souvent exporter leur production plutôt que de la vendre aux raffineries nationales. Cette situation a contraint le groupe Dangote à importer du brut des États-Unis pour assurer le fonctionnement de sa méga-raffinerie.

Pour garantir la pérennité de ces nouvelles infrastructures et assurer un approvisionnement régulier en produits pétroliers, le gouvernement nigérian devra mettre en place des politiques incitatives pour encourager les producteurs locaux à fournir du brut aux raffineries nationales. De plus, il sera essentiel de développer des réseaux de distribution efficaces pour acheminer les produits raffinés vers les consommateurs à travers tout le pays. La relance des raffineries nigérianes représente un enjeu stratégique majeur pour le pays. En réduisant sa dépendance énergétique et en développant son secteur industriel, le Nigeria pourra renforcer son économie et améliorer les conditions de vie de sa population. Toutefois, la réussite de cette transition énergétique nécessitera une coordination étroite entre les acteurs publics et privés, ainsi qu’une adaptation constante aux évolutions du marché mondial de l’énergie.