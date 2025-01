Afrique : cette banque française va financer la construction d’un satellite

Photo d'illustration : © forplayday

L’espace est devenu un « terrain » crucial pour toute nation qui aspire au développement. Plusieurs pays activent des mécanismes ambitieux et des moyens importants pour avoir une place de choix dans l’Espace. Chaque pays souhaite avoir son satellite tout là haut. Les nations africaines ne sont pas en reste face à cette nouvelle donne.

L’Angola par exemple est entrain de mettre les bouchées doubles pour déployer son premier satellite d’observation baptisé Angeo-1. Pour atteindre son objectif, le pays situé à la charnière de l’Afrique Centrale et de l’Afrique Australe peut compter sur l’accompagnement de ses partenaires. Des institutions bancaires soutiennent ce projet ambitieux de satellite de télédétection. Il ya quelques jours, l’Angola et la banque française Société Générale ont signé un contrat de financement de 225 millions d’euros pour le projet Angeo-1.

C’est au cours de la visite officielle du président João Lourenço en France que l’accord de financement a été signé avec la Société Générale. Ce financement, essentiel pour le développement d’Angeo-1, symbolise un partenariat fort entre l’Angola et des acteurs européens de premier plan. Le projet Angeo-1 est porté par Airbus Defence and Space. Signé en mars 2023, le contrat entre l’Angola et Airbus s’inscrit dans une volonté de transfert de compétences avec une implication directe des ingénieurs angolais dans le processus de construction du satellite.

Une fois opérationnel, Angeo-1 jouera un rôle essentiel dans divers secteurs stratégiques pour l’Angola. Il permettra notamment une planification urbaine plus efficace, une gestion optimisée des ressources naturelles, un suivi agricole précis et une meilleure réponse aux catastrophes naturelles. Ces missions renforcent la pertinence de ce projet dans un contexte où le pays cherche à diversifier son économie, dominée par le secteur pétrolier, et à accroître son attractivité pour les investisseurs étrangers.

Ce projet spatial reflète également la volonté de l’Angola de s’affirmer sur la scène africaine et mondiale. En rejoignant des pays comme l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Égypte, qui ont déjà développé des programmes spatiaux, l’Angola montre qu’il est prêt à relever les défis technologiques et économiques de demain. Angeo-1 incarne également une ambition de souveraineté technologique, avec un fort accent mis sur le développement des compétences locales et le renforcement des capacités nationales.