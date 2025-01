Afrique : cette société canadienne investit 243 millions $ pour développer une mine

Photo loretlargent

Robex Resources, une compagnie minière canadienne, a acquis en 2022 le projet d’or Kiniero en Guinée qui est son second site en Afrique de l’Ouest après la mine Nampala au Mali. Une étude de faisabilité publiée le 14 janvier a montré que Kiniero pourrait produire 1.21 million d’onces d’or (34 tonnes) sur une période de neuf ans. La mine, qui sera opérationnelle en 2025, pourrait produire 154 000 onces par an pendant les six premières années, avant de se stabiliser à 139 000 onces par an en moyenne.

Ces chiffres marquent une amélioration de 54 % par rapport à une précédente étude réalisée en 2023, grâce à des travaux d’exploration récents ayant permis d’accroître les ressources disponibles. Les optimisations apportées à l’étude de faisabilité ont significativement renforcé la viabilité économique du projet. D’après Matthew Wilcox, directeur général de Robex Resources, la valeur actuelle nette après impôts, calculée sur un prix de l’or à 1800 $ l’once, atteint désormais 322 millions $, avec un taux de rentabilité interne de 36 %.

Cela représente une hausse de 89 % par rapport à l’étude de 2023. Pour concrétiser ce potentiel, un investissement initial de 243 millions $ est requis, soit 52 % de plus que l’estimation précédente. Une partie de ces fonds a déjà été utilisée, puisque la construction de la mine est en cours, avec un achèvement prévu dans quelques mois. Les travaux d’ingénierie sont complétés à 75 % et tous les équipements nécessitant des délais de livraison prolongés ont été commandés.

En termes d’impact économique pour la Guinée, le projet Kiniero prévoit une contribution notable aux recettes publiques. L’État guinéen, qui détient une participation gratuite de 15 % dans la mine, bénéficiera de dividendes ainsi que d’un impôt sur les sociétés fixé à 30 %. De plus, une redevance minière de 5,5 % sera prélevée sur toutes les ventes d’or réalisées par Robex. Ces dispositions financières pourraient être ajustées en fonction des termes d’une convention minière entre l’entreprise et le gouvernement. Kiniero s’annonce comme un projet stratégique pour la Guinée, renforçant ainsi sa production nationale d’or et ses ressources fiscales.