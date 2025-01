Afrique : disparition inquiétante de quatre camionneurs maghrébins dans une zone à risque

Photo DR

La sécurité sur certaines routes africaines devient de plus en plus préoccupante, particulièrement dans la bande sahélienne, où les menaces pesant sur les civils et les travailleurs étrangers se multiplient. Quatre chauffeurs marocains ont disparu samedi dernier alors qu’ils circulaient sur une route reliant le nord-est du Burkina Faso à l’ouest du Niger, spécifiquement l’axe Dori-Téra. Selon des sources locales, ces conducteurs étaient en mission de transport lorsqu’ils ont perdu tout contact avec leurs employeurs et leurs familles. Il est rapporté qu’ils ont emprunté cette voie en direction de la capitale nigérienne, Niamey, pour effectuer des livraisons, mais leurs véhicules ne sont pas arrivés à destination. Les circonstances de leur disparition demeurent floues, bien que certains soupçonnent qu’ils aient pu être victimes d’actes criminels ou d’attaques terroristes dans cette zone instable de la région sahélienne.

Ce secteur, déjà marqué par une insécurité croissante due à la présence de groupes armés, notamment des djihadistes, a souvent été le théâtre d’incidents violents ces dernières années. Les autorités burkinabè et nigériennes ont rapidement lancé des recherches pour tenter de retrouver leur trace, mais, jusqu’à présent, aucune information concrète n’a été obtenue concernant leur localisation exacte. Les autorités marocaines, de leur côté, ont exprimé leur inquiétude et travaillent en étroite collaboration avec les pays concernés pour retrouver les disparus. Malgré l’implication des forces de sécurité des deux pays, la situation reste complexe en raison de l’absence d’informations fiables et de la difficulté à opérer dans une zone difficile d’accès. Des appels ont été lancés pour renforcer les mesures de sécurité le long des corridors routiers utilisés par les transporteurs, et certaines entreprises de transport maritimes et terrestres pourraient être amenées à revoir leurs itinéraires pour éviter les zones à risque.

Publicité

L’axe Dori-Téra, reliant le nord-est du Burkina Faso à l’ouest du Niger, est l’une des routes les plus touchées par l’insécurité dans la région sahélienne. Ce corridor stratégique traverse une zone marquée par des tensions politiques et des conflits armés, notamment ceux alimentés par des groupes djihadistes opérant à la fois au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Ces groupes, souvent affiliés à Al-Qaïda ou à l’État islamique, ont intensifié leurs attaques contre les civils, les forces de sécurité et les infrastructures, rendant cette route particulièrement dangereuse pour les voyageurs et les transporteurs. L’insécurité sur cet axe résulte également des difficultés logistiques liées à la zone. Dori, ville du Burkina Faso, et Téra, située au Niger, sont éloignées des grands centres urbains et sont entourées par des espaces désertiques et difficiles d’accès. Cela complique les interventions de secours et les opérations de sécurité, offrant ainsi un terrain propice à l’action des groupes armés.