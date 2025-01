Afrique du Nord : 15 millions de touristes ont visité cette destination en 2024

Egypte (Le Caire). Photo shady shaker-Pixabay

Avec des chiffres en constante progression, l’Égypte confirme sa position de destination phare du tourisme mondial. En 2024, le pays a accueilli 15,7 millions de visiteurs, marquant une étape significative dans sa stratégie de redynamisation post-pandémie.

La pandémie de Covid-19 avait porté un coup sévère au secteur touristique égyptien, avec une chute drastique du nombre de visiteurs, passant de 13 millions en 2019 à seulement 3,7 millions en 2020. Toutefois, l’Égypte a amorcé un redressement rapide dès 2021, enregistrant 8 millions de touristes cette année-là, suivis de 11,7 millions en 2022 et 14,9 millions en 2023. En 2024, avec 15,7 millions de touristes, le pays franchit un nouveau cap, consolidant ainsi sa reprise et son attractivité.

Lors d’une récente conférence de presse, le Premier ministre Mostafa Madbouly a exprimé sa confiance dans le potentiel touristique du pays. L’objectif est clair : atteindre 18 millions de visiteurs d’ici 2025. Pour y parvenir, l’Égypte mise sur plusieurs leviers stratégiques, notamment l’ouverture tant attendue du Grand Musée égyptien, situé près des pyramides de Gizeh, et la construction de nouveaux complexes hôteliers pour diversifier l’offre d’hébergement.

Par ailleurs, des efforts significatifs sont engagés pour moderniser les infrastructures touristiques, avec une attention particulière portée à l’amélioration des transports et à la promotion des sites historiques et culturels.

Le tourisme demeure un pilier central de l’économie égyptienne, générant d’importants revenus et créant de nombreux emplois. En 2023, ce secteur a rapporté environ 31 milliards $, contribuant de manière significative aux réserves en devises du pays. Les autorités voient dans cette croissance une opportunité non seulement de renforcer les finances nationales, mais aussi de stimuler le développement local et d’attirer davantage d’investissements étrangers.

Malgré les perspectives prometteuses, le secteur touristique égyptien doit faire face à plusieurs défis. La concurrence internationale s’intensifie, et les attentes des visiteurs en termes d’expériences et de services évoluent rapidement.

Pour rester compétitive, l’Égypte devra non seulement préserver la richesse de son patrimoine, mais aussi innover en proposant des offres modernes et adaptées aux nouvelles tendances du tourisme mondial, telles que l’écotourisme et les séjours immersifs. En outre, la sécurité et la stabilité politique restent des priorités pour garantir une expérience positive aux touristes et encourager leur retour.