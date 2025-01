Afrique : les États-Unis renforcent la capacité de l’armée ivoirienne

Les Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI)

Les forces armées ivoiriennes vont bientôt bénéficier d’un soutien renforcé grâce à un don important de 12 véhicules blindés de transport de troupes, offerts par le gouvernement des États-Unis. Bien que la livraison des équipements soit attendue dans les semaines à venir, des formateurs militaires américains sont déjà présents en Côte d’Ivoire pour préparer les soldats ivoiriens à l’utilisation de ces nouveaux matériels. Cette mission vise à assurer une prise en main optimale des véhicules, en particulier en formant les conducteurs et les mécaniciens des forces armées. L’objectif est de garantir une maîtrise complète de ces équipements avant leur déploiement opérationnel.

Cette collaboration pratique, qui se concentre sur la formation des techniciens et des conducteurs, est un exemple concret de la coopération bilatérale entre les deux nations. Les instructeurs américains partagent leur expertise en matière de conduite, d’entretien et de maintenance des véhicules blindés, des compétences cruciales pour assurer leur efficacité et leur longévité. Cette formation vise non seulement à familiariser les forces ivoiriennes avec ces nouveaux matériels, mais aussi à renforcer leurs capacités en matière de sécurité et de défense. Le partenariat entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis se traduit ainsi par un transfert de compétences essentielles pour faire face aux défis sécuritaires actuels.

Publicité

Ce don s’inscrit dans le cadre de l’engagement des États-Unis à soutenir la stabilité et la sécurité en Afrique, et plus particulièrement en Côte d’Ivoire. Les 12 véhicules blindés, promis en novembre 2024, viendront compléter les moyens de défense du pays et offriront aux forces armées ivoiriennes de nouveaux atouts pour garantir leur protection face aux menaces internes et externes. À travers cette aide matérielle et technique, les États-Unis réaffirment leur volonté de renforcer les capacités militaires de la Côte d’Ivoire.