Afrique : plus de 900 millions $ de recettes grâce au café dans ce pays

L’Ethiopie s’affirme d’années en années comme un acteur incontournable de l’économie africaine. Le pays de la corne de l’Afrique a mis en place un ensemble de stratégies audacieuses pour bâtir une économie forte qui tient compte des réalités mondiales.

Dans le secteur de l’aviation civile par exemple, l’Ethiopie est une référence absolue. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines fait la fierté du continent africain en ce sens qu’elle rivalise avec les mastodontes internationaux du secteur. Ethiopian Airlines a servi de levier pour booster l’industrie du tourisme en Ethiopie. Malgré cette success strory, les premières autorités et l’ensemble des élites économiques éthiopiennes continuent de travailler ardemment pour diversifier l’économie nationale. En plus de l’aviation civile et du tourisme, l’Ethiopie n’hésite pas à investir dans d’autres domaines qui peuvent créer d’importantes opportunités.

C’est notamment le cas de l’Agriculture. Les autorités éthiopiennes ont pour ambition de s’imposer à long terme sur le continent comme un grand producteur de café et de thé. La production du café a notamment permis l’Ethiopie d’engranger des recettes colossales. L’Autorité éthiopienne du café et du thé (ECTA), a récemment dévoilé des chiffres impressionnants. En effet, le pays a généré 908 millions $ de recettes grâce à l’exportation de plus de 200 000 tonnes de café au cours des six derniers mois. Le café n’est pas un produit agricole ordinaire en Éthiopie. Il fait partie intégrante du quotidien des Éthiopiens et de leur patrimoine.

Selon la légende, c’est dans les hautes terres de Kaffa, une région éthiopienne, qu’un berger nommé Kaldi aurait découvert les propriétés énergisantes des grains de café. Depuis, le pays est resté fidèle à cette culture, qui représente aujourd’hui près de 30 % de ses exportations totales. L’Éthiopie ne se contente pas d’exporter du café, elle en produit également des variétés de renommée mondiale, comme les célèbres grains Sidamo, Yirgacheffe et Harrar, prisés pour leurs arômes distinctifs et leur qualité exceptionnelle. Avec des recettes record et des ambitions clairement affichées, l’Éthiopie confirme son statut de géant du café. Toutefois, pour transformer ce potentiel en succès durable, le pays devra relever des défis liés à l’environnement, à l’équité sociale et à la compétitivité sur les marchés mondiaux.