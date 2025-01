Afrique : un nouveau dépôt d’hydrocarbures inauguré

Le dépôt d’hydrocarbures de Péni, inauguré le 24 janvier 2025 par la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY), constitue une étape importante dans l’approvisionnement énergétique du Burkina Faso. Situé près de Bobo-Dioulasso, ce dépôt moderne, doté d’une capacité de stockage de 104 000 m³, vise à sécuriser l’approvisionnement en produits pétroliers dans le sud-ouest et les régions frontalières. Conçu avec des infrastructures avancées, il intègre des réservoirs pouvant contenir du gasoil, du pétrole et du Distillate Diesel Oil (DDO), ainsi que des systèmes logistiques sophistiqués pour optimiser le chargement et le déchargement des camions-citernes. L’ensemble de l’installation répond aux normes internationales de sécurité, minimisant les risques d’incidents tout en garantissant une gestion efficace des flux pétroliers. Avec un investissement de 32 milliards de FCFA, cette infrastructure reflète une ambition claire : renforcer l’autonomie énergétique nationale.

Ce nouveau dépôt est important pour réduire les problèmes d’approvisionnement et éviter les retards de distribution des carburants. En complément des autres dépôts situés à Bingo, Bobo-Dioulasso et Dori, il améliore la couverture nationale et réduit les coûts liés au transport des hydrocarbures. Ces infrastructures jouent un rôle important pour satisfaire les besoins énergétiques croissants, particulièrement dans les secteurs clés tels que le transport, l’agriculture et l’industrie. Par ailleurs, le dépôt de Péni contribue à dynamiser l’économie locale en générant des emplois et en soutenant les activités de logistique et de transport. Il renforce également la capacité du pays à gérer les fluctuations des prix et les éventuelles perturbations dans les chaînes d’approvisionnement internationales.

Publicité

En tant qu’entreprise publique, la Société Nationale Burkinabé d’hydrocarbures (SONABHY) reste au cœur de la gestion des hydrocarbures au Burkina Faso. Sa mission comprend l’importation, le stockage et la distribution des produits pétroliers sur tout le territoire. Grâce à ses dépôts, elle assure une disponibilité constante de carburants essentiels pour l’économie nationale. De plus, son rôle régulateur, en collaboration avec l’État, garantit une stabilité des prix pour le consommateur. En lien avec les pays voisins, la SONABHY joue par ailleurs un rôle dans le transit et l’approvisionnement énergétique de certaines nations en Afrique de l’Ouest.