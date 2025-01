Afrique : un parti politique russe signe un accord de coopération

Drapeau de la Russie Photo : DR

La Russie continue de développer diverses stratégies pour étendre son influence en Afrique. Il ya encore quelques années, le pays d’Afrique de l’Est était pratiquement absent du paysage diplomatique africain. Mais actuellement, cet état de fait a radicalement changé. Aujourd’hui, la Russie mène une rude bataille pour concurrencer d’autre puissances mondiales et s’implander dans divers secteurs sur le continent africain.

La Russie essaie de déployer son influence aux quatre coins de l’Afrique. Cependant, cette influence est beaucoup plus importante dans certaine zones. C’est le cas au niveau du sahel ouest-africain et en Afrique Centrale. La République Centrafricaine fut l’un des premiers pays du continent à connaître l’influence du soft et du hardpower russe.

Après le départ des forces militaires françaises, la Russie a eu un boulevard pour devenir un partenaire privilégié de Bangui. Actuellement, l’ombre de la Russie est omniprésente dans la quasi totalité des secteurs d’activités en Russie. Sur le plan politique notamment, des actions sont menées pour enforcer l’axe Bangui-Moscou.

Ce lundi 20 janvier, le parti politique russe « Russie Unie » et le mouvement centrafricain « Cœurs Unis » ont signé un accord d’interaction et de coopération. Cette initiative, annoncée par l’ambassade russe en Centrafrique, témoigne des ambitions croissantes de la Russie dans la région, où elle cherche à étendre son influence géopolitique et à intensifier ses liens avec les acteurs locaux. L’accord de coopération, officiellement scellé ce lundi, porte sur plusieurs domaines essentiels.

Selon l’ambassade russe, il vise à « renforcer le dialogue entre les partis, approfondir la coopération dans le domaine du développement socio-économique, échanger des expériences en matière législative et mettre en œuvre des projets communs ». Depuis plusieurs années, la Russie a multiplié ses initiatives diplomatiques et économiques en Centrafrique, y compris des accords militaires et des aides au développement.

L’un des aspects les plus visibles de cette influence est la présence d’entreprises russes dans le secteur minier et énergétique. Moscou a aussi envoyé des conseillers militaires et des instructeurs pour soutenir les forces armées centrafricaines dans leur lutte contre les groupes rebelles.