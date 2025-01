Afrique : un projet gazier en difficulté en raison de problèmes sécuritaires

PHOTO: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Le projet Mozambique LNG, mené par TotalEnergies, est l’un des plus grands investissements dans l’industrie du gaz naturel liquéfié (GNL) en Afrique. Situé dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, il repose sur l’exploitation des immenses réserves de gaz découvertes dans le bassin offshore de Rovuma. Le projet vise une production de 43 millions de tonnes de GNL par an, avec une grande partie destinée aux marchés asiatiques. Cependant, l’insurrection djihadiste qui ravage la région depuis 2017 a gravement perturbé les activités. Cette violence est principalement alimentée par des groupes armés radicaux qui mènent des attaques violentes contre les infrastructures et les civils. Face à cette menace persistante, TotalEnergies a été contraint de suspendre ses opérations sur le site en 2021, par souci de sécurité pour son personnel et ses installations.

En 2023, TotalEnergies a commandé un rapport pour évaluer la situation sécuritaire à Cabo Delgado. Selon un communiqué de la multinationale du 22 janvier, la reprise des activités dans la région ne semble pas imminente, en raison de la persistance de la menace sécuritaire. La situation à Cabo Delgado est marquée par un profond sentiment de frustration et d’injustice parmi les populations locales. En dépit de la richesse en ressources naturelles de la région, notamment du gaz, les communautés ne bénéficient que marginalement des retombées économiques des projets gaziers. Les investissements étrangers massifs n’ont pas suffi à combler les inégalités sociales et économiques. Ce mécontentement a alimenté l’insurrection, d’autant plus que les insurgés exploitent cette situation pour gagner le soutien des populations locales en promettant un meilleur avenir sous leur contrôle. Les attaques visent principalement les villages, les bases militaires et les infrastructures liées au projet LNG, causant d’énormes destructions et un nombre élevé de victimes civiles.

Ces violences ont conduit à une crise humanitaire, avec des centaines de milliers de déplacés. Le projet Mozambique LNG, dont le coût avoisine les 20 milliards de dollars, représente un enjeu stratégique pour le Mozambique, tant sur le plan économique que géopolitique. Il devrait générer des milliers d’emplois et stimuler les économies locales, tout en offrant une source importante de revenus pour le gouvernement via les taxes et les royalties.