Armée française : un ancien footballeur s’engage

Photo Florent Vergnes - AFP

Entre les terrains de football et le monde militaire, le fossé peut sembler immense. Pourtant, discipline, esprit d’équipe et dépassement de soi sont des valeurs que ces univers partagent, comme le démontre le choix surprenant de Florent Malouda.

Une nouvelle mission pour l’ancien Bleu

Florent Malouda a choisi de rejoindre la réserve citoyenne du 3e régiment étranger d’infanterie basé à Kourou, en Guyane. Cette décision marque un nouveau chapitre pour l’ancien international français, qui retrouve ainsi sa terre natale. Cette réserve citoyenne permet à des personnalités civiles de contribuer bénévolement à la promotion des valeurs et des missions de l’institution militaire. Pour l’ancien footballeur, c’est l’occasion de transmettre son expérience et ses valeurs à la jeunesse guyanaise, aux côtés des légionnaires.

Publicité

Un engagement ancré dans ses racines

Le choix de Kourou n’est pas anodin pour celui qui a porté le maillot de la sélection guyanaise en fin de carrière. Malouda, qui a toujours gardé des liens étroits avec son territoire d’origine, pourra mettre à profit son expérience du haut niveau et sa notoriété pour inspirer les jeunes générations. Ce nouveau rôle d’officier dans la réserve citoyenne lui permet de renforcer son implication dans le développement local et la transmission des valeurs d’engagement.

Une carrière exceptionnelle au plus haut niveau

Florent Malouda reste l’un des joueurs français les plus titrés de sa génération. Formé à Châteauroux, il s’est révélé à l’Olympique Lyonnais (2003-2007) où il a remporté quatre titres de champion de France consécutifs. Son transfert à Chelsea en 2007 a marqué l’apogée de sa carrière avec notamment une victoire en Ligue des Champions en 2012. Avec l’équipe de France, il a participé à deux Coupes du monde (2006, 2010) et deux Championnats d’Europe (2008, 2012), atteignant la finale du Mondial 2006. Au total, il compte 80 sélections et 9 buts avec les Bleus. Sa technique, sa puissance et sa polyvalence en ont fait un joueur majeur du football français des années 2000. Après des passages à Trabzonspor, Metz et Delhi Dynamos, il a terminé sa carrière en 2018 en portant le maillot du Luxembourg FC Differdange 03, bouclant ainsi un parcours riche de près de 20 ans au plus haut niveau.