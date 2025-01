Armement au Maghreb: deux satellites espions israéliens font leur entrée

Mohammed VI (AFP/Moroccan Agency Press)

Le Maroc poursuit sa modernisation militaire avec une commande historique auprès d’Israël. Selon le rapport publié en mars 2024 par l’Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm (SIPRI) et confirmé par le média Globes, le royaume chérifien a commandé deux satellites espions Ofek 13 à l’entreprise publique Israel Aerospace Industries (IAI).

Cette acquisition majeure, d’une valeur d’un milliard de dollars, vise à renforcer considérablement les capacités de surveillance et de reconnaissance du pays. Ces satellites de pointe sont destinés à prendre la relève des satellites Mohammed VI-A et Mohammed VI-B, actuellement en service depuis 2017 et 2018. La livraison des nouveaux équipements est prévue pour 2030, marquant ainsi une nouvelle étape dans la stratégie de modernisation des forces armées marocaines.

Une technologie de pointe au service du renseignement

Les satellites Ofek 13 représentent l’excellence technologique en matière d’observation terrestre. Dotés d’une précision remarquable pouvant atteindre 0,5 mètre, ils utilisent un système radar micro-ondes sophistiqué pour analyser les caractéristiques physiques de la surface terrestre.

Ces caractéristiques techniques en font des outils particulièrement efficaces pour les missions de renseignement et de sécurité, comme en témoigne leur utilisation par les Forces de défense israéliennes depuis leur base de Palmachim. Le Maroc entend exploiter ces nouvelles capacités spatiales dans de multiples domaines stratégiques.

Des applications civiles et sécuritaires

Cette acquisition s’inscrit également dans une perspective plus large de développement national. Les satellites serviront à des fins civiles essentielles, notamment le suivi du changement climatique, la gestion agricole, le développement des infrastructures de télécommunication et l’amélioration de l’accès à Internet, démontrant ainsi la volonté du Maroc de se positionner comme un acteur majeur dans le domaine spatial en Afrique.