Armement : l’appel du pape François pour créer un monde de paix

Le monde est aujourd’hui confronté à de nombreux foyers de tensions. Aux quatre coins de la planète, les armes ne font que crépiter. De nombreux conflits engendrent actuellement des millions de victimes. De l’Ukraine, en passant par le Soudan, le Yémen, le sahel ouest-africain, le Moyen-Orient, le monde ne sait plus où donner de la tête.

Plus que jamais, les armes parlent au sein de notre société et personne ne peut dire quand est-ce que les Hommes vont arrêter de s’entretuer. Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, ils sont nombreux les pays qui ont accentué leur course à l’armement. Tout récemment, le Pape François a appelé les dirigeants du monde entier à investir dans l’humain en lieu et place des armes.

Pour le souverain pontife, la logique économique qui domine aujourd’hui privilégie des industries destructrices. Ce constat, bien qu’alarmant, n’est pas nouveau. Les dépenses militaires globales ont atteint des sommets ces dernières années, dépassant les 2000 milliards de dollars en 2023 selon les rapports du SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).

Ces investissements massifs contrastent violemment avec les besoins criants dans des secteurs tels que l’éducation, la santé et la lutte contre la pauvreté. Le Pape François a appelé les dirigeants, les investisseurs et les citoyens à repenser la notion de rentabilité. Ce plaidoyer s’inscrit dans une vision plus large de son pontificat, axée sur la solidarité, la justice sociale et le respect de la dignité humaine.

Le chef de l’Église catholique a souvent mis en avant l’urgence de prioriser les investissements qui permettent de bâtir un avenir durable, en créant des opportunités pour les plus vulnérables et en favorisant la paix. Dans un contexte mondial marqué par de multiples crises : économiques, environnementales et humanitaires. Le message du Pape prend une résonance particulière. Les inégalités se creusent, des millions de personnes vivent encore dans l’extrême pauvreté, et les conflits armés continuent de semer la désolation dans de nombreuses régions.